На Кубани выявили 181 случай заражения COVID-19, треть из них — в Краснодаре
В Краснодарском крае число инфицированных коронавирусом к 28 декабря превысило 27 тыс. человек
В федеральном оперштабе сообщили, что к 28 декабря в России зарегистрировали 3 млн 78 тыс. 35 зараженных ковидом (+27 тыс. 787 за сутки). За все время выздоровели 2 млн 471 тыс. 309 пациентов (+20 тыс. 480). Скончались 55 тыс. 265 человек (+487), написал RT.
Наибольший суточный прирост носителей коронавируса вновь зафиксирован. В столичных регионах — в Москве (+6 тыс. 253), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 748) и Московской области (+1 тыс 606).
В Краснодарском крае за прошлый день выявили 181 носителя COVID-19. Ситуация в в состедних регионах следующая: Ростовская область — 390, Крым и Севастополь — 343 и 81 соответственно, Ставропольский край — 245, Адыгея и Карачаево-Черкесия — по 91.
В оперштабе Кубани уточнили, что новые случаи зарегистрировали в 25 муниципалитетах:
- в Краснодаре — 61;
- в Сочи — 27;
- в Белореченском районе — 17;
- в Темрюкском районе — 16;
- в Туапсинском районе — 8;
- в Абинском и Павловском районах — по 6;
- в Анапе — 5;
- в Новопокровском, Ейском и Славянском районах — по 4;
- в Кавказском, Староминском и Крымском районах — по 3;
- в Щербиновском, Красноармейском и Северском районах — по 2;
- в Новороссийске, Белоглинском, Калининском, Кореновском, Динском, Отрадненском, Тихорецком и Тбилисском районах — по 1.
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С начала пандемии в крае заразились 27 тыс. 153 человека с положительные тестом на ковид, из них 2 тыс. 242 ребенка (+12 за сутки). Показатель заболеваемости достиг 478,4 случаев на 100 тыс. населения. Из больниц выписали 18 тыс. 273 выздоровевших пациента (+93), зарегистрировано 888 летальных исходов (+12). В тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 144 больных, еще 5 — на ЭКМО.
Кроме того, за все время к кубанским медикам обратились 135 тыс. 472 жителя региона с подозрением на ковид, включая 8 тыс. 940 детей.
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