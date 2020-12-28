На Кубани выявили 181 случай заражения COVID-19, треть из них — в Краснодаре

В Краснодарском крае число инфицированных коронавирусом к 28 декабря превысило 27 тыс. человек

В федеральном оперштабе сообщили, что к 28 декабря в России зарегистрировали 3 млн 78 тыс. 35 зараженных ковидом (+27 тыс. 787 за сутки). За все время выздоровели 2 млн 471 тыс. 309 пациентов (+20 тыс. 480). Скончались 55 тыс. 265 человек (+487), написал RT .

Наибольший суточный прирост носителей коронавируса вновь зафиксирован. В столичных регионах — в Москве (+6 тыс. 253), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 748) и Московской области (+1 тыс 606).

В Краснодарском крае за прошлый день выявили 181 носителя COVID-19 . Ситуация в в состедних регионах следующая: Ростовская область — 390, Крым и Севастополь — 343 и 81 соответственно, Ставропольский край — 245, Адыгея и Карачаево-Черкесия — по 91.

В оперштабе Кубани уточнили, что новые случаи зарегистрировали в 25 муниципалитетах: