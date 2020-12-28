В Краснодаре официально заражены ковидом почти 3 тысячи человек

На планерке в мэрии 18 декабря сообщили, что с начала пандемии в Краснодаре зарегистрировали 9 тыс. 323 случая заражения COVID-19. За это время выздоровели 6 тыс. 339 человек. Таким образом, инфицированными, по официальным данным, остаются 2 тыс. 984 человека. При этом в инфекционных стационарах столицы продолжают лечение 744 человека, включая пациентов из других районов.

В пресс-службе администрации города заверили, что Роспотребнадзор контролирует соблюдение режима самоизоляции контактными лицами. Сейчас их в городе 2 тыс. 417. При этом остается неясным, как именно специалисты выявляют контактных лиц, к которым можно отнести всех тех, с кем зараженный ехал в транспорте, стоял в одной очереди и находился в магазине . Также напомним, что с конца ноября в Краснодарском крае перестали делать ПЦР-диагностику тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19.

Как писали Юга.ру, на Кубани до 31 декабря продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняется масочный режим, а лицам старше 65 лет необходимо оставаться на самоизоляции. В конце декабря власти региона заявили о возобновлении работы обсерваторов в Сочи и Краснодаре. Теперь туристов с признаками коронавируса будут забирать из аэропортов и вокзалов, чтобы выявить у них наличие инфекции.