На Кубани больше не будут делать тесты всем контактным с больными коронавирусом

В министерстве здравоохранения Краснодарского края 27 ноября сообщили, что перестанут делать ПЦР-диагностику тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19

27 ноября на видеоконференции замначальника управления организации медпомощи взрослому населению минздрава Кубани Юрий Сарычев сообщил, что лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, больше не будут направлять на обязательные тесты.

По словам Сарычева, около десяти дней назад в постановление главного санитарного врача РФ внесли изменения. Они коснулись сроков обследования, порядка выписки из стационара, а также определения контингента для исследования на ковид.

«Самое главное — теперь контактным лицам, у которых нет симптомов кронавируса, не проводится обязательное тестирование, ПЦР-диагностика. Таким образом, в перспективе у нас уменьшается количество обязательного объема исследований. Мы расчитываем, что это благоприятно скажется на доступности объемов тестирования», — заявил Сарычев.

Чиновник также сообщил, что сейчас минздрав Кубани занимается закупкой лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики, которое позволит увеличить количество тестов до 2 тыс. в сутки.