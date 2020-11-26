В Краснодаре открыли два центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус
К 25 ноября в Краснодаре заработали два круглосуточных центра для жителей Кубани, которые подозревают у себя коронавирус
Ранее об этом писали Юга.ру. Согласно документу минздрава региона, который оказался в распоряжении редакции, три поликлиники — № 7, 15 и 25 — начнут работать круглосуточно. По ночам пациентов должны будут принимать в кабинетах КТ, УЗИ, ЭКГ и врачи-терапевты. Также в поликлиниках будут работать процедурные кабинеты для забора анализов на ковид и кол-центр.
В приказе, подписанном 10 ноября, уточнялось, что он вступает в силу с момента своего подписания. Тем не менее, об открытии самих амбулаторных центров стало известно только 25 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации края, центры диагностики уже заработали на базе поликлиник № 7 (на улице Пушкина, 51) и № 15 (на Селезнева, 94). В поликлинике № 25 (на Платановом бульваре, 10/а) центр откроется в ближайшее время.
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Пациенты могут обращаться в центр самостоятельно, по направлению лечащих врачей либо их будут доставлять бригады скорой помощи. При этом сами учреждения продолжат работать в штатном режиме, для посетителей с подозрением на коронавирус организован отдельный вход.
Предполагается, что входящих обеспечат средствами индивидуальной защиты. Сначала пациент попадет к терапевту, который поставит диагноз и назначит лечение. При необходимости больного направят на тестирование COVID-19 и КТ. В случае необходимости пациента доставят на скорой помощи в инфекционный госпиталь. Если есть показания к амбулаторному лечению, больному выдадут заключение с диагнозом, рекомендации и лекарства. В дальнейшем корректировать лечение и выдавать препараты будет врач по месту жительства.
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