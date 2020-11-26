В Краснодаре открыли два центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус

К 25 ноября в Краснодаре заработали два круглосуточных центра для жителей Кубани, которые подозревают у себя коронавирус

Ранее об этом писали Юга.ру. Согласно документу минздрава региона, который оказался в распоряжении редакции, три поликлиники — № 7, 15 и 25 — начнут работать круглосуточно. По ночам пациентов должны будут принимать в кабинетах КТ, УЗИ, ЭКГ и врачи-терапевты. Также в поликлиниках будут работать процедурные кабинеты для забора анализов на ковид и кол-центр.

В приказе, подписанном 10 ноября, уточнялось, что он вступает в силу с момента своего подписания. Тем не менее, об открытии самих амбулаторных центров стало известно только 25 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации края, центры диагностики уже заработали на базе поликлиник № 7 (на улице Пушкина, 51) и № 15 (на Селезнева, 94). В поликлинике № 25 (на Платановом бульваре, 10/а) центр откроется в ближайшее время.