В ковид-госпиталях Кубани 13 дней подряд умирает больше 10 человек в сутки

Оперативный штаб Краснодарского края 26 декабря рассказал подробности о 13 пациентах с коронавирусом, которые скончались за последние сутки

Напомним, за прошлый день на Кубани зарегистрировали рекордные 190 случаев заражения COVID-19 и 13 летальных исходов. Позже оперштаб региона уточнил, что у всех умерших пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию, болезнь протекала тяжело. В медучреждениях Краснодара скончались пять человек. В краевой клинической больнице № 1 умерли 48-летний житель Апшеронска с гипертонией и 47-летний мужчина из Северского района, страдавший флеботромбозом [закупорка вены тромбом].

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Врачи специализированной клинической инфекционной больницы (СКИБ) потеряли 49-летнюю пациентку из Каневского района, которая также страдала гипертонией. В краевой клинической больнице № 2 умер 55-летний краснодарец с желчнокаменной болезнью. В госпитале ветеранов войн скончалась жительница краевого центра 79 лет. Ее сопутствующие заболевания — сахарный диабет и гипертония. В Тихорецкой центральной районной больнице не смогли спасти 49-летнюю местную жительницу и 64-летнего мужчину из Кавказского района. В Крымской ЦРБ зафиксировали смерть 67-летней жительницы района. Все три пациента также болели гипертонией. В горбольнице № 5 Сочи умерли житель курорта 65 лет и туапсинец 57 лет. Патологии первого пациента — заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, второго — ишемическая болезнь сердца и проблемы с ЖКТ. В Северской ЦРБ ушла из жизни женщина 64 лет, в анамнезе которой сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. В Лабинской ЦРБ скончалась 84-летняя больная с ишемией и атеросклерозом. Обе пациентки проживали в этих районах.

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