В ковид-госпиталях Кубани 13 дней подряд умирает больше 10 человек в сутки
Оперативный штаб Краснодарского края 26 декабря рассказал подробности о 13 пациентах с коронавирусом, которые скончались за последние сутки
Напомним, за прошлый день на Кубани зарегистрировали рекордные 190 случаев заражения COVID-19 и 13 летальных исходов. Позже оперштаб региона уточнил, что у всех умерших пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию, болезнь протекала тяжело.
В медучреждениях Краснодара скончались пять человек. В краевой клинической больнице № 1 умерли 48-летний житель Апшеронска с гипертонией и 47-летний мужчина из Северского района, страдавший флеботромбозом [закупорка вены тромбом].
Врачи специализированной клинической инфекционной больницы (СКИБ) потеряли 49-летнюю пациентку из Каневского района, которая также страдала гипертонией. В краевой клинической больнице № 2 умер 55-летний краснодарец с желчнокаменной болезнью. В госпитале ветеранов войн скончалась жительница краевого центра 79 лет. Ее сопутствующие заболевания — сахарный диабет и гипертония.
В Тихорецкой центральной районной больнице не смогли спасти 49-летнюю местную жительницу и 64-летнего мужчину из Кавказского района. В Крымской ЦРБ зафиксировали смерть 67-летней жительницы района. Все три пациента также болели гипертонией.
В горбольнице № 5 Сочи умерли житель курорта 65 лет и туапсинец 57 лет. Патологии первого пациента — заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, второго — ишемическая болезнь сердца и проблемы с ЖКТ.
В Северской ЦРБ ушла из жизни женщина 64 лет, в анамнезе которой сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. В Лабинской ЦРБ скончалась 84-летняя больная с ишемией и атеросклерозом. Обе пациентки проживали в этих районах.
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Медики инфекционной больницы №3 Новороссийска не смогли спасли 69-летнего мужчину. Его сопутствующие заболевания: гипертония, хронический лейкоз и анемия.
С начала пандемии на Кубани жертвами коронавируса стали 862 человека, из них 89 — за прошлую неделю.
Как писали Юга.ру, накануне стало известно о преждевременной кончине заместителя главврача инфекционной больницы № 3 Новороссийска, переоборудованной под ковид-госпиталь.
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