Минздрав разрешил делать прививку от коронавируса россиянам старше 60 лет

Напомним, в августе президент России Владимир Путин представил «Спутник V» — первую в мире вакцину от COVID-19. Глава государства уточнил, что одна из его дочерей испытала разработку на себе. В начале декабря Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения. Спустя неделю в регионы стали поступать первые масштабные партии вакцины.

17 декабря на ежегодной пресс-конференции 68-летний президент признался, что еще не делал себе прививку от коронавируса, потому что до таких, как он, «вакцины пока не добрались», но пообещал привиться, как только это станет возможным.

26 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав одобрил использование «Спутника V» для людей старшего возраста, которые находятся в зоне особого риска.

«Теперь вакцина «Спутник V» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь могут тоже пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — заявил Мурашко.