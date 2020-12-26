На Кубани обновился рекорд суточного прироста зараженных COVID-19

В России к 26 декабря число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн человек

По данным федерального оперштаба, за прошлый день ковид подтвердился у 29 тыс. 258 жителей России. Только у 15% болезнь протекала без клинических симптомов, написал RT . Из больниц выписали 28 тыс. 185 пациентов, а 567 больных скончались.

Наибольшее число носителей коронавируса вновь выявили в столичных регионах: Москва — 7 тыс. 480, Санкт-Петербург — 3 тыс. 755, Московская область — 1 тыс. 615.

В Краснодарском крае зафиксировали рекордные 190 случаев заражения COVID-19 за сутки . При этом остается сложной ситуация в соседних регионах: Ростовская область — 389, Крым — 342, Ставропольский край — 246, Карачаево-Черкесия — 93, Адыгея — 92.

С начала пандемии в России зарегистрировали 3 млн 21 тыс. 964 случая коронавируса во всех 85 регионах. За все время 2 млн 426 тыс. 439 человек, умерли 54 тыс. 226 заболевших.

В оперштабе Кубани уточнили, что за прошлый день положительные тесты на ковид получили жители 26 муниципалитетов: