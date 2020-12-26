На Кубани обновился рекорд суточного прироста зараженных COVID-19
В России к 26 декабря число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн человек
По данным федерального оперштаба, за прошлый день ковид подтвердился у 29 тыс. 258 жителей России. Только у 15% болезнь протекала без клинических симптомов, написал RT. Из больниц выписали 28 тыс. 185 пациентов, а 567 больных скончались.
Наибольшее число носителей коронавируса вновь выявили в столичных регионах: Москва — 7 тыс. 480, Санкт-Петербург — 3 тыс. 755, Московская область — 1 тыс. 615.
В Краснодарском крае зафиксировали рекордные 190 случаев заражения COVID-19 за сутки. При этом остается сложной ситуация в соседних регионах: Ростовская область — 389, Крым — 342, Ставропольский край — 246, Карачаево-Черкесия — 93, Адыгея — 92.
С начала пандемии в России зарегистрировали 3 млн 21 тыс. 964 случая коронавируса во всех 85 регионах. За все время 2 млн 426 тыс. 439 человек, умерли 54 тыс. 226 заболевших.
В оперштабе Кубани уточнили, что за прошлый день положительные тесты на ковид получили жители 26 муниципалитетов:
- в Краснодаре — 56;
- в Сочи — 16;
- в Тимашевском районе — 15;
- в Новороссийске — 12;
- в Кавказском и Темрюкском районах — по 10;
- в Павловском районе — 8;
- в Выселковском районе — 6;
- в Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Туапсинском и Тбилисском районах — по 5;
- в Апшеронском, Курганинском и Староминском районах — по 4;
- в Крыловском, Отрадненском и Славянском районах — по 3;
- в Динском, Ейском, Гулькевичском и Крымском районах — по 2;
- в Белореченском, Лабинском и Северском районах — по 1.
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Возраст зараженных — от 8 месяцев до 90 лет.
За все время 133 тыс. 926 жителей Кубани с подозрением на коронавирус обратились за помощью медиков. COVID-19 официально подтвердился у 26 тыс. 785 человек, включая 2 тыс. 222 детей. Выздоровели 18 тыс. 75 пациентов (+141 за сутки), скончались 862 заболевших (+13).
Сейчас на дому лечатся 6 тыс. 190 кубанцев, в стационарах — 1 тыс. 658 пациентов, из них 142 — в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 4 — на ЭКМО.
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