Замглавы Апшеронского района умер от коронавируса
Власти Апшеронского района 15 декабря сообщили о смерти заместителя главы муниципалитета Андрея Клищенко
Глава Апшеронского района Олег Цыпкин 15 декабря опубликовал в своем инстаграме пост, в котором рассказал, что накануне скончался от болезни его заместитель Андрей Клищенко. Ему было 48 лет.
«Последние недели Андрей Андреевич проходил лечение от коронавируса в краевой больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — написал Цыпкин.
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Также некролог появился на сайте районной администрации. При этом ни 14 декабря, ни 15 декабря в сводке оперштаба Кубани с данными о погибших от коронавируса нет информации о том, что в краевой больнице скончался 48-летний мужчина из Апшеронского района.
Кто такой Андрей Клищенко
Клищенко с 1995 года служил в органах внутренних дел РФ. В 2017 году начал работать в администрации Апшеронского района, курировал вопросы финансов, экономики, туризма и инвестиций.
Юга.ру не раз писали о других случаях заражения COVID-19 среди кубанских чиновников. Так, коронавирусом переболели мэр краевого центра Евгений Первышов и его заместитель Антон Смертин, председатель гордумы Краснодара Вера Галушко, мэр Анапы Василий Швец, глава Мостовского района Сергей Ласунов, глава Красноармейского района Юрий Васин.
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Кроме того, в августе после лечения от коронавируса умер замглавы Горячего Ключа Николай Батманов, а в октябре скончался мэр Ялты, бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт.
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