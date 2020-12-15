Замглавы Апшеронского района умер от коронавируса

Глава Апшеронского района Олег Цыпкин 15 декабря опубликовал в своем инстаграме пост, в котором рассказал, что накануне скончался от болезни его заместитель Андрей Клищенко. Ему было 48 лет.

«Последние недели Андрей Андреевич проходил лечение от коронавируса в краевой больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — написал Цыпкин.