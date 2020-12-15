Замглавы Апшеронского района умер от коронавируса

Краснодарский край

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Власти Апшеронского района 15 декабря сообщили о смерти заместителя главы муниципалитета Андрея Клищенко

Глава Апшеронского района Олег Цыпкин 15 декабря опубликовал в своем инстаграме пост, в котором рассказал, что накануне скончался от болезни его заместитель Андрей Клищенко. Ему было 48 лет.

«Последние недели Андрей Андреевич проходил лечение от коронавируса в краевой больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — написал Цыпкин.

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Также некролог появился на сайте районной администрации. При этом ни 14 декабря, ни 15 декабря в сводке оперштаба Кубани с данными о погибших от коронавируса нет информации о том, что в краевой больнице скончался 48-летний мужчина из Апшеронского района.

Кто такой Андрей Клищенко

Клищенко с 1995 года служил в органах внутренних дел РФ. В 2017 году начал работать в администрации Апшеронского района, курировал вопросы финансов, экономики, туризма и инвестиций.

Юга.ру не раз писали о других случаях заражения COVID-19 среди кубанских чиновников. Так, коронавирусом переболели мэр краевого центра Евгений Первышов и его заместитель Антон Смертин, председатель гордумы Краснодара Вера Галушко, мэр Анапы Василий Швец, глава Мостовского района Сергей Ласунов, глава Красноармейского района Юрий Васин.

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Кроме того, в августе после лечения от коронавируса умер замглавы Горячего Ключа Николай Батманов, а в октябре скончался мэр Ялты, бывший глава Белореченского района Иван Имгрунт.

Апшеронский район Коронавирус смерть Чиновники

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