На плато Лагонаки хотят создать горнолыжный курорт
В Адыгее до 2024 года планируют создать горнолыжный курорт «Лагонаки»
На новом курорте планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников разного класса, создать дорожную инфраструктуру и проложить коммуникации для электроснабжения. Предполагается, что новые объекты инфраструктуры позволят создать около 2 тыс. новых рабочих мест.
Финансировать проект планируют за счет частных средств, а также в рамках индивидуальной программы развития Адыгеи. Согласно ней, в 2021 году регион должен получить 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономравзития России 25 декабря.
Индивидуальная программа развития — это комплекс мер, который разработали в Минэкономразвития для десяти регионов России с самыми отстающими темпами социально-экономического развития.
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Ранее Юга.ру писали, что с 2018 года в Адыгее строят новую высокогорную трассу до плато Лагонаки. В 2021 году планируется построить еще 10 км этой дороги.
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