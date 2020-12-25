На плато Лагонаки хотят создать горнолыжный курорт

В Адыгее до 2024 года планируют создать горнолыжный курорт «Лагонаки»

На новом курорте планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников разного класса, создать дорожную инфраструктуру и проложить коммуникации для электроснабжения. Предполагается, что новые объекты инфраструктуры позволят создать около 2 тыс. новых рабочих мест.

Финансировать проект планируют за счет частных средств, а также в рамках индивидуальной программы развития Адыгеи. Согласно ней, в 2021 году регион должен получить 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономравзития России 25 декабря.

Индивидуальная программа развития — это комплекс мер, который разработали в Минэкономразвития для десяти регионов России с самыми отстающими темпами социально-экономического развития.