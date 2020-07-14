В Майкопе изменили границы города для создания новой туристической зоны

Адыгея

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14 июля стало известно, что Майкоп расширили на 435 га

Напомним, о создании туристической зоны на склоне горы Нагиеж (Мэздах) говорят с 2015 года. Тогда же предложили перевести эти земли из лесного фонда на баланс муниципального образования. В 2018 году на хребте Нагиеж-Уаш восстановили разрушенную в 90-х годах лестницу Мэздах, ведущую к смотровой площадке на высоте около 300 метров. Затем на территории горы запустили пешеходный экскурсионный проект «Долина Мые». Это проект выходного дня, который предполагает прогулку от городского парка до зоны отдыха в районе Мэздаха.

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14 июля 2020 года стало известно, что в генплан города внесли 435 новых гектаров — это территория склона горы Нагиеж (Мэздах). Зону хотят использовать для рекреационных целей и дальнейшего туристического развития, сообщили 14 июля в пресс-службе мэрии Майкопа.

Сейчас на вершине планируют обустроить две смотровые площадки с панорамным видом на город и часть Главного Кавказского хребта. Также власти собираются построить там велосипедные и пешеходные дорожки и создать сафари-парк.

Курорты и туризм Майкоп

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