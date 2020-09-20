В 2021 году в Адыгее планируют достроить еще 10 км горной дороги до Лагонаки

В Адыгее планируют в 2021 году достроить еще одну очередь новой дороги от плато Лагонаки к поселку Гузерипль

Общая протяженность дороги — 17,2 км. Проект реализуют с 2018 года, тогда в горной местности на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря проложили 2 км дороги. В 2019 году построили еще 4,5 км трассы, на это потратили 555 млн рублей. В этом году на строительство дороги выделили порядка 445 млн рублей. Оставушуюся часть поделили на два участка. Первый, длиной 9,8 км, планируют достроить в 2021 году.

После завершения строительства дорога будет соответствовать IV категории. Поскольку участок магистрали находится в горной местности, для надежности трассы серьезное внимание решили уделить подготовительным работам, водоотводам и укреплению грунта, уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.