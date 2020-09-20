В 2021 году в Адыгее планируют достроить еще 10 км горной дороги до Лагонаки
В Адыгее планируют в 2021 году достроить еще одну очередь новой дороги от плато Лагонаки к поселку Гузерипль
Общая протяженность дороги — 17,2 км. Проект реализуют с 2018 года, тогда в горной местности на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря проложили 2 км дороги. В 2019 году построили еще 4,5 км трассы, на это потратили 555 млн рублей. В этом году на строительство дороги выделили порядка 445 млн рублей. Оставушуюся часть поделили на два участка. Первый, длиной 9,8 км, планируют достроить в 2021 году.
После завершения строительства дорога будет соответствовать IV категории. Поскольку участок магистрали находится в горной местности, для надежности трассы серьезное внимание решили уделить подготовительным работам, водоотводам и укреплению грунта, уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.
18 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом работ на трассе.
«Дорога закольцует дорожную сеть в горной части республики. Это сделает более удобной транспортную логистику для туристов, позволит вовлекать в сферу туризма новые зоны, будет способствовать росту инвестиционной активности в отрасли», — отметил он.
Также Кумпилов изучил реализацию ремонта дороги Даховская — Лагонаки. Расширять и реконструировать 11 км дороги начали в августе. По словам главы республики, обе дороги позволят повысить комфортность движения и продлить автомобильный маршрут, задействовать территории, которые ранее не были доступны для туристов.
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