В поисках снега зимой. Как проехать в Мезмай, Гуамку и Лагонаки на огромном Volkswagen Teramont

Редакция Авто Юга.ру снова отправилась в автопутешествие по красивым местам Краснодарского края. В этот раз на внедорожнике Volkswagen Teramont исследуем Апшеронский район на наличие снега. В Краснодаре на Новый год бывает дождь с неба и слякоть под ногами. И происходит это почти ежегодно. Для южан снег в конце декабря — настоящее чудо, а Дед Мороз наверняка завален письмами и просьбами посыпать южную столицу «формой атмосферных осадков, состоящей из мелких кристаллов льда».

Снежинок нет, мороз откладывается, а гирлянды в центре города обрывает шквалистый ветер? Не очень-то соответствует новогоднему настроению. Мы, естественно, решили исправить это «недоразумение» и отправились в места дислокации снега на огромном (самом большом в линейке) внедорожнике Volkswagen Teramont от компании «Фольксваген Центр Юг-Авто», официального дилера немецкого бренда в Краснодарском крае. Снежных мест в наших краях сравнительно немало, и находятся они от Краснодара сравнительно недалеко. Три часа — и мы в горах, где можно полюбоваться пейзажами, покататься на всевозможных спортивных снарядах и зарядиться тем самым настроением, которого многим не хватает в дни зимних праздников. Куда поехать Отправиться мы решили на зимние курорты соседней республики, в направлении Мезмая, Гуамки и плато Лагонаки. Гуамка и Мезмай понравятся любителям прогуляться пешком к красивым местам, а в Лагонаки к смотровым площадкам и местам спуска по склонам при желании можно подъехать вплотную.

В Гуамке, кстати, есть возможность проехать через живописнейшее ущелье на узкоколейном поезде. Виды из окна открываются потрясающие. Это для любителей красот. Также можно пройтись в сторону отвесных скал в Мезмае. Если забраться на смотровую площадку скалы Пирамида, то долина оказывается как на ладони. Есть и Орлиная полка — выемка в скале, с которой открываются не менее интересные виды. Отметим важный момент: зимой там может быть скользко, а высота приличная. Будьте осторожны.

На плато Лагонаки все проще. На автомобиле можно доехать прямо к местам отдыха. Красивейшие места есть на расстоянии 100-200 метров от дороги. Места катания и проживания — рукой подать. Что касается эстетики, то выделять из трех этих локаций какую-либо одну не станем. Все хороши, да и находятся примерно на одном расстоянии от краевой столицы. На чем добраться Добраться ко всем перечисленным местам можно практически на любом автомобиле, от обычного седана до огромного внедорожника. Наш выбор пал на второй вариант. Причины очевидны: он самый вместительный, надежный, с высоким дорожным просветом и отлично оснащен в плане систем безопасности. Последние два пункта немаловажны, так как отправляемся мы в условия снега и гололеда. С этим великаном мы познакомились достаточно давно, когда он еще назывался «Атласом». Но это для американского рынка. У нас он получил имя Teramont. В качестве силового агрегата в нашем случае установлен 2,0-литровый бензиновый турбированный мотор мощностью 220 лошадиных сил. Для путешествий по трассам и бездорожью хватает вполне. Но Volkswagen не был бы таковым, если бы не предложил что-то «погорячее». Есть версия и с 3,6-литровым атмосферным мотором мощностью 280 лошадиных сил. В качестве трансмиссии 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Конечно же, обе версии на полном приводе.

Взбираться в горы для этого великана не проблема. Проблемой не будет и трасса, где Teramont чувствует себя прекрасно. Ставим режим «эко», и расход топлива этого исполина у нас составил всего 10,5 литра на сотню километров пути. Вне дорог выбираем соответствующий режим, и муфта подключает обе оси, что подразумевает повышенную проходимость. Ну а в горах плато Лагонаки нас выручает режим «снег». Кстати, развернуться можно даже на узкой дороге. Система кругового обзора нам в помощь.

Огромным бонусом для людей семейных и для тех, кто отправится в путешествие в компании друзей, является третий ряд сидений. Причем тут он полноценный, уместиться с комфортом может даже взрослый человек. ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ Как добраться Автомобиль оснащен системой навигации, которая безошибочно выводила нас к местам назначения. Но если таковой нет, то ехать к этим местам из Краснодара следует через Саратовскую, Апшеронск, в сторону станицы Нижегородской (через Красный Дагестан). А вот в Нижегородской выбираем, куда поедем далее: в Гуамку или Мезмай. Там есть развилка. В Гуамке надо ехать по главной дороге до станции. Там стоят ж/д-вагоны, не пропустите. В Мезмае нужно проехать к улице Лесной или Железнодорожной. В первом случае можно прогуляться в горы, а во втором… вот тут стоит обозначить, что из Гуамки в Мезмай как раз и идет та самая узкоколейка. Выбирать вам: наслаждаться видами из окна поезда или пешком — правда, гулять по рельсам можно только после 17:00, когда последний рейс вернется с маршрута. Есть здесь и местные джиперы. Ценник на «покататься» по местным красотам колеблется от 1 до 2 тыс. рублей.