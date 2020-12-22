Режим повышенной готовности: в Тбилисском районе курсирует автопоезд Деда Мороза
22 декабря 2020 года по Тбилисском району начал ездить автопоезд Деда Мороза
В пресс-службе администрации Тбилисского района сообщили, что главный персонаж Нового года вместе со своими помощниками дарит жителям и гостям района праздничное настроение, разъезжая по населенным пунктам на украшенном транспорте с музыкой.
Сегодня автопоезд побывал в Алексее-Тенгинском, Геймановском, Марьинском, Ванновском и Песчаном сельских поселениях. 23 декабря он посетит Нововладимировское, Ловлинское и Тбилисское поселения.
«Это гвоздь в крышку гроба для ивент-бизнеса»:
«Хотя из-за пандемии массовые мероприятия запрещены, артисты Тбилисского района всеми силами стараются создать жителям праздничное настроение», — отметили в пресс-службе администрации района.
Как сообщали Юга.ру, 11 ноября в администрации Краснодарского края пояснили запрет всех развлекательных мероприятий, в том числе новогодних корпоративов, введенный из-за режима повышенной готовности. За его нарушение предпринимателям грозит штраф до 300 тыс. рублей.
14 декабря губернатор Краснодарского края продлил режим повышенной готовности до 00:00 31 декабря. В тот же день он заявил, что в новогодние праздники на Кубани снова заработают обсерваторы.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.