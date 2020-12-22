22 декабря 2020 года по Тбилисском району начал ездить автопоезд Деда Мороза

В пресс-службе администрации Тбилисского района сообщили, что главный персонаж Нового года вместе со своими помощниками дарит жителям и гостям района праздничное настроение, разъезжая по населенным пунктам на украшенном транспорте с музыкой.

Сегодня автопоезд побывал в Алексее-Тенгинском, Геймановском, Марьинском, Ванновском и Песчаном сельских поселениях. 23 декабря он посетит Нововладимировское, Ловлинское и Тбилисское поселения.