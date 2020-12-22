На новогодних праздниках в Сочи прогнозируют дожди

Напомним, с вечера 20 декабря в Краснодаре выпало 20 см снега. Накануне утром власти города попросили водителей оставить машины дома из-за погоды. МЧС Кубани предупредило об ухудшении погодных условий 21 декабря, а позже сообщило , что сильный снегопад в регионе будет идти три дня.

В конце декабря-начале января в прибрежном кластере Сочи синоптики ожидают дожди, возможны ночные снегопады на курортах Красной Поляны, где температура будет опускаться до -4 °C. Об этом 22 декабря сообщил начальник отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.

«При этом в ближайшие дни в горах пройдет снегопад, появится устойчивый слой снега. Это позволит начать катания на горнолыжных курортах», — процитировало Колесника ТАСС.

Это подтверждает прогноз Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. До конца дня 23 декабря в предгорных и горных районах Сочи ожидается мокрый снег, местами осадки будут сильными. Также прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах будет гололедица.

К середине дня 22 декабря на курортах Красной Поляны выше 2 тыс. метров над уровнем море выпало 110 см снега.