Водителей Краснодара попросили оставить машины дома из-за снега

На аппаратном совещании в администрации Краснодара 21 декабря власти обсудили ситуацию на улицах города после снегопада

Напомним, накануне днем синоптики сообщили, что с 20 декабря в Краснодаре ожидаются дожди и снег. На улицы города выехала спецтехника на случай, если будет гололед. За минувший вечер и ночь выпало 20 см снега. Кроме того, по данным краевого МЧС, снег будет идти в регионе до конца суток 21 декабря.

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что в ночь на 21 декабря спецслужбы очищали и обрабатывали от гололеда основные магистрали и мосты. Всего за ночь использовали более 667 тонн песчаной-соляной смеси — ей обработали более 180 участков улиц.

Жителям города рекомендовали по возможности ездить на общественном транспорте. При использовании личных машин водителей попросили быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.

Глава города Евгений Первышов попросил внутригородские округа вместе с департаментом городского хозяйства проследить, чтобы все ТСЖ, ЖСК и УК навели порядок на придомовых территориях и обработали пешеходные дорожки противогололедными реагентами.