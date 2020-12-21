В Краснодаре за вечер и ночь выпало 20 см снега

Снег в Краснодаре начался около 18:00 и шел более 16 часов. Утром 21 декабря погоду прокомментировал мэр города Евгений Первышов в своем телеграме. Он рассказал, что к утру в краевом центре выпало около 20 см снега. По его словам, вечером и ночью в столице работали 27 единиц спецтехники, на въездах в город выставили патрули ДПС.

Утром в понедельник из-за погодных условий в городе образовались пробки. Загруженность дорог, согласно сервису «Яндекс.Пробки», составила 5 баллов. Особенно плотным было движение на Ейском шоссе — там наблюдался 8-балльный затор, что на семь баллов выше обычного.

При этом, по данным краевого МЧС, снег будет идти в регионе до конца суток 21 декабря.