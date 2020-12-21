На Кубани еще сутки будет идти сильный снег

Краснодарский край

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МЧС Краснодарского края предупредило об ухудшении погодных условий 21 декабря

С 5:00 утра и до конца суток 21 декабря местами в регионе (исключая Сочи) ожидается сильный мокрый снег и снег. Возможно резкое понижение температуры, гололед и туман.

В пресс-службе ГУ МЧС России по краю сообщили 21 декабря о переводе сил и средств в режим повышенной готовности.

В ведомстве советуют обращать внимание на провода и в случае обрыва линий электропередач из-за налипания снега звонить в экстренные службы. Также следует закрепить все конструкции на своих подворьях.

Напомним, в начале недели на Кубани ожидается до -7 °С.

МЧС Погода

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