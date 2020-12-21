Город в белом. В Краснодаре выпал снег

Юга.ру
Снег в Краснодаре © Фото Валерии Дульской, Юга.ру

В Краснодаре 20 декабря около 18:00 начался снегопад, продолжавшийся примерно 16 часов.

Утром в понедельник из-за погодных условий в городе образовались 5-балльные пробки, из-за чего власти попросили водителей транспортных средств оставить машины дома. Сотрудники Юга.ру подготовили фоторепортаж заснеженного Краснодара, сделав снимки в разных частях города.

До конца суток 21 декабря местами в регионе, кроме Сочи, ожидаются сильный снег и мокрый снег. Не исключены резкое понижение температуры, гололед и туман.

Напомним, первый снег на Кубани выпал утром 18 ноября. Подборку фото и видео из соцсетей можно посмотреть здесь. На следующий день крупные хлопья впервые осенью 2020 года засыпали поселок Красная Поляна в горах Сочи.

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