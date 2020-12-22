После драки в краснодарской гимназии № 36, когда ребенку сломали грудину, школьников перевели в другие образовательные учреждения

Портал Юга.ру узнал в мэрии Краснодара, чем закончился конфликт между учениками гимназии № 36 и поступают ли на учреждение жалобы в департамент образования

Напомним, утром 10 декабря в соцсетях появилось сообщение краснодарки Елены Безгласной, которая рассказала, что 12-летнему сыну ее друзей одноклассник сломал грудную клетку. Конфликт произошел в гимназии № 36. «Схватил его и сжимал, пока у ребенка не потемнело в глазах. Как выяснилось позже, уже больше года он его пинал, оскорблял, подговаривал устраивать ему бойкоты и так далее. Родители ничего не знали, а мальчик ничего не говорил родителям, терпел».

По словам женщины, после драки мальчик не мог дышать, а в школе не вызвали скорую. Автор текста уточнила, что драка произошла 29 октября, но тогда «родители согласились не выносить сор из избы по просьбе директора школы». Родители мальчика ждали, что руководство гимназии и семья обидчика извинятся, но это так и не произошло.

После публикации в соцсетях краевая прокуратура и следком сообщили, что начали проверку. А в телеграм-канале мэрии Краснодара уточнили, что драка произошла 29 октября перед уроком физкультуры. «В присутствии сотрудников гимназии своевременно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медицинское обслуживание гимназии осуществляет городская поликлиника № 4. В соответствии с графиком работы, утверждённым поликлиникой, медработник в это время в образовательном учреждении не находился. По факту инцидента в гимназии провели служебное расследование», — рассказали в мэрии.

Чтобы разобраться в ситуации, портал Юга.ру направил запрос в городской департамент образования. 21 декабря редакция получила ответ на письмо.

Выяснилось, что 29 октября руководство гимназии выпустило приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая, а в больницу скорой медицинской помощи Краснодара направили запрос для получения медицинского заключения. В нем говорится, что медики диагностировали у мальчика закрытый перелом грудины, травма была легкой степени тяжести.

30 октября в гимназии побывали три инспектора отдела по делам несовершеннолетних. Они задали вопросы для уточнения обстоятельств конфликта всем ученикам 6 «В» класса. Следственный комитет Центрального округа Краснодара продолжает проверку случившегося. Участников драки перевели в другие образовательные организации.

Юга.ру уточнили, действительно ли директор гимназии не вызвала скорую пострадавшему ребенку. В мэрии ответили, что после драки пострадавший мальчик позвонил классному руководителю. Учительница пришла в кабинет и сообщила о произошедшем дежурному администратору — замдиректора по воспитательной работе. Так как медработник, прикрепленный к гимназии, в этот момент отсутствовал, секретарь гимназии в присутствии директора, замдиректора по воспитательной работе и классного руководителя вызвала скорую помощь. Параллельно классный руководитель позвонила матери пострадавшего мальчика и сообщила о случившемся. До приезда бригады скорой помощи ученик находился в кабинете директора. Приехавший на вызов медик обследовал ребенка, после чего тот был госпитализирован в больницу.

Также Юга.ру спросили, фиксировало ли руководство школы до этого инцидента жалобы от родителей на драки между учащимися.

Как рассказали в департаменте, в прошлом году, 30 октября, между этими же школьниками была драка. После чего руководство гимназии выпустило приказ об усилении мер по профилактике правонарушений среди обучающихся 5 «В». В соответствии с приказом составили план мероприятий, направленных на «создание благоприятного психологического климата между всеми обучающимися данного класса». Кроме того, ситуацию с детской агрессией обсуждали на родительских собраниях. За поведением конфликтующих школьников следили на переменах и внеклассных мероприятиях.

Портал Юга.ру поинтересовался, поступали ли в департамент образования Краснодара в последние годы жалобы на гимназию № 36.