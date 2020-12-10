В краснодарской школе ученик сломал грудину своему 12-летнему однокласснику, СК начал проверку действий руководства после драки

10 декабря следственный комитет и прокуратура начали проверку сообщений о драке в одной из школ Краснодара, в результате которой ребенку сломали грудную клетку

Информация о конфликте в гимназии № 36 появилась утром 10 декабря в паблике «Типичный Краснодар». Краснодарка Елена Безгласная рассказала, что одноклассник 12-летнего сына ее друзей сломал ему грудную клетку: «Схватил его и сжимал, пока у ребенка не потемнело в глазах. Как выяснилось позже, уже больше года он его пинал, оскорблял, подговаривал устраивать ему бойкоты и так далее. Родители ничего не знали, а мальчик ничего не говорил родителям, терпел». В приложенном к посту акте судебно-медицинского исследования уточняется, что, по словам пострадавшего, одноклассник душил его, из-за чего тот потерял сознание и не заметил, как получил травму грудины. Автор текста утверждает, что после драки, когда мальчик не мог дышать, в школе не вызвали скорую:

«Это сделали только после приезда мамы и то, ей пришлось заставить вызвать скорую! Видимо, очень страшно было администрации сор из избы выносить и портить репутацию школы! А директриса говорила, что ребенок притворяется, что ему очень больно. Медицинского работника в школе не оказалось по каким-то причинам, ребенку первую помощь не оказали, даже не уложили куда-то, просто сидел на стуле и плакал». По ее словам, когда начали опрашивать учителя, одноклассников и администрацию школы, оказалось, что все знали о происходящем, но ничего не предпринимали. Девушка уточнила, что драка произошла 29 октября, но тогда «родители согласились не выносить сор из избы по просьбе директора школы». Все это время они ждали, что руководство учреждения и родители обидчика извинятся, однако этого так и не случилось. К посту автор приложила фотографию грудной клетки ребенка, на которой заметно, что ее левая часть находится ниже, чем правая. Также в паблике разместили заключение после медицинского осмотра. Согласно нему, у ребенка выявили подкожные кровоизлияния в области шеи, кровоподтеки на плечах и левом бедре и закрытый перелом грудины без смещения отломков.