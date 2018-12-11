На Дону ученики элитной школы избили одноклассника из-за небрендовой одежды

В Ростовской области проводят проверку по факту избиения несовершеннолетнего в школе

По данным РИА «Новости» , мальчик, которого в ролике избивают одноклассники, за четыре дня до происшествия перешел в девятый класс школы № 40 в Новошахтинске, которая считается элитной, а ее директор — депутат местной гордумы.

Инцидент произошел 29 ноября, но видео с моментом избиения выложили в сеть позже.

В школе рассказали, что с первого дня учебы дети стали издеваться над новым учеником из-за «неправильной» одежды. Двое учеников говорили ему, что носить можно только оригинальные брендовые вещи.

29 ноября после уроков новичку сказали, что его ждут на футбольном поле, где собрались как минимум десять человек. Когда мальчик пришел туда, на него начали нападать.

На видеоролике, снятом очевидцами, видно, как школьники повалили сверстника на снег и стали бить руками и ногами по лицу. Один из учеников ударил пострадавшего по голове с разбега.

Внимание! На записи содержатся сцены жестокости. Если вы не уверены, что готовы к этому, не включайте видео.