На Дону ученики элитной школы избили одноклассника из-за небрендовой одежды
В Ростовской области проводят проверку по факту избиения несовершеннолетнего в школе
Инцидент произошел 29 ноября, но видео с моментом избиения выложили в сеть позже.
По данным РИА «Новости», мальчик, которого в ролике избивают одноклассники, за четыре дня до происшествия перешел в девятый класс школы № 40 в Новошахтинске, которая считается элитной, а ее директор — депутат местной гордумы.
В школе рассказали, что с первого дня учебы дети стали издеваться над новым учеником из-за «неправильной» одежды. Двое учеников говорили ему, что носить можно только оригинальные брендовые вещи.
29 ноября после уроков новичку сказали, что его ждут на футбольном поле, где собрались как минимум десять человек. Когда мальчик пришел туда, на него начали нападать.
На видеоролике, снятом очевидцами, видно, как школьники повалили сверстника на снег и стали бить руками и ногами по лицу. Один из учеников ударил пострадавшего по голове с разбега.
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Мать пострадавшего рассказала, что за избиением наблюдало много учеников, но никто не вступился из-за страха.
«В переписке они потом объясняли, что не хотели лезть, в противном случае тоже бы получили», — сказала женщина.
Мальчику помогла одна из учениц, которая смогла оттолкнуть нападавших. К тому моменту пострадавший потерял сознание, поэтому девочка перетащила его на лавку, начала приводить в чувство и позвонила его матери.
Женщина подчеркнула, что ее сына так сильно избили, что у него случилась кратковременная потеря памяти. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами лобно-височной доли и одной из кистей рук. Кроме того, врачи диагностировали у него перебои в работе сердца. Спустя неделю ребенка выписали из больницы.
Ученики школы характеризовали зачинщиков драки как трудных подростков, которые часто ссорились и дрались. По словам школьников, у одного из участников нападения есть условное наказание за кражу.
Мать пострадавшего в драке мальчика сообщила, что директор школы и классная руководительница пообещали ей помочь в разбирательстве.
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Завуч школы Светлана Булгакова пояснила, что инцидент произошел на футбольном поле, которое не является частью школьной территории. По ее словам, двух главных участников драки на время расследования перевели на домашнее обучение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру подтвердили, что инцидент произошел 29 ноября, и сообщили, что по делу ведется проверка.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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