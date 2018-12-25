«С ноги бей!» На Дону школьники избили 13-летнюю девочку

Ростовская область

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Следственные органы Ростовской области проводят проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором несколько школьников избивают 13-летнюю девочку

В интернете видео появилось 24 декабря. На записи видно, как несколько школьников повалили на снег девочку и по очереди избивают ее ногами и руками. За кадром слышны голоса подростков, которые кричат «С ноги бей!» и «Бей по ребрам!».

Во время избиения нападавшие хотели получить от девочки какую-то информацию, на что она отвечала, что не помнит и не знает.

Внимание! На записи содержатся сцены жестокости. Если вы не уверены, что готовы к этому, не включайте видео.

По данным издания Kvu.su, инцидент произошел в конце ноября, но видео попало в сеть спустя месяц. Пострадавшая смогла рассказать взрослым о случившемся только сейчас.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области 24 декабря рассказали, что в связи с публикацией в интернете организована доследственная проверка факта избиения малолетней. 

Как сообщали Юга.ру, 29 ноября в Новошахтинске несколько учеников школы № 40 избили своего одноклассника за небрендовую одежду, позже видео инцидента попало в сеть. 

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