«С ноги бей!» На Дону школьники избили 13-летнюю девочку

Следственные органы Ростовской области проводят проверку после появления в соцсетях видеоролика, на котором несколько школьников избивают 13-летнюю девочку

В интернете видео появилось 24 декабря. На записи видно, как несколько школьников повалили на снег девочку и по очереди избивают ее ногами и руками. За кадром слышны голоса подростков, которые кричат «С ноги бей!» и «Бей по ребрам!».

Во время избиения нападавшие хотели получить от девочки какую-то информацию, на что она отвечала, что не помнит и не знает.