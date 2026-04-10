Залез поиграть — упал с седьмого этажа. В Сочи 9-летний мальчик чудом выжил после падения с недостроя

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Peter Lewicki, unsplash.com
Ребенок с друзьями проник на заброшенную стройку через пролом в заборе. СК возбудил уголовное дело о халатности, прокуратура проводит проверку

9 апреля Служба спасения Сочи сообщила, что накануне вечером на горячую линию поступило сообщение о падении ребенка с седьмого этажа недостроенного здания на улице Учительской. Как рассказали в мэрии курорта, девятилетний мальчик вместе с другом залез на строительные леса, чтобы поиграть, но сорвался вниз.

Дети проникли на стройку через пролом в заборе. В сумерках ребенок не заметил проем в перекрытии и оступился. Высота падения составила около 20 метров. Мальчик рухнул на груду строительного мусора. Друзья немедленно вызвали спасателей.

Читайте также:

Прибывшие на место специалисты оценили состояние ребенка и начали извлекать его из-под завалов. Мальчика уложили на жесткие носилки, чтобы минимизировать риск дополнительных травм, и передали медикам. Врачи городской больницы № 4 диагностировали закрытый перелом левой голени, сотрясение головного мозга и многочисленные ссадины.

Позже оперштаб Краснодарского края сообщил, что врачи оказали пациенту всю необходимую помощь и жизни мальчика ничего не угрожает. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Параллельно прокуратура Хостинского района организовала собственную проверку. Следователи устанавливают, кому принадлежит недострой и почему здание не было огорожено должным образом. Служба спасения Сочи призвала родителей объяснять детям реальные риски и строго запрещать посещение подобных мест.

Как писали Юга.ру, в апреле 2025 года подростки стали массово прогуливаются по заброшенной территории аквапарка «Экватор» в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. 

Дети Здоровье Недвижимость Происшествия

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте