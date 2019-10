«Аниме — это говно». В Сочи на уроке физкультуры школьника избили за критику аниме

View this post on Instagram

"девочек бить нельзя!" так я учила своего сына, но что делать если такие "девочки"??? Вот так прошёл урок физкультуры 23.10.2019г. В школе 13. Итог:мой сын в больнице... Город должен знать своих "героев"! #13школа #детскийбеспредел #кудасмотрелучитель #этодно