«Аниме — это говно». В Сочи на уроке физкультуры школьника избили за критику аниме

В Сочи ученик четвертого класса попал в больницу после того, как на уроке физкультуры его избили за критику аниме

Что произошло? Накануне в сети появилось видео, где ученики 4 «В» класса сочинской школы № 13 избивают одноклассника на уроке физкультуры. Ролик выложила мать пострадавшего ребенка, чтобы придать случай огласке. Она рассказала порталу Юга.ру, что сейчас ее 10-летний сын находится в больнице. По словам женщины, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, однако госпитализировали его в состоянии средней тяжести. Медики зафиксировали у подростка ушибы мягких тканей головы, шеи, брюшной стенки, таза, бедра и голеностопа.

Мать мальчика уже написала заявление в полицию, отправила жалобы в школу, в управление по образованию и науке мэрии Сочи, а также уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае.

Почему мать решила выложить кадры с избиением сына в сеть? По словам женщины, это не первый случай, когда ее сына избивали в школе. За время учебы мальчику пять раз оказывали помощь в травмпункте после того, как одноклассники били его кулаками. Кроме того, в третьем классе его столкнули с лестницы.

«Сын до сих пор лечит последствия травм, а его обидчика просто перевели в другой класс и дело замяли. Хулигана даже не поставили на учет в полицию. Поэтому теперь я решила дать инциденту огласку, чтобы добиться наказания виновных», — объяснила мать пострадавшего порталу Юга.ру.