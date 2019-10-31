«Аниме — это говно». В Сочи на уроке физкультуры школьника избили за критику аниме
В Сочи ученик четвертого класса попал в больницу после того, как на уроке физкультуры его избили за критику аниме
Что произошло? Накануне в сети появилось видео, где ученики 4 «В» класса сочинской школы № 13 избивают одноклассника на уроке физкультуры. Ролик выложила мать пострадавшего ребенка, чтобы придать случай огласке. Она рассказала порталу Юга.ру, что сейчас ее 10-летний сын находится в больнице. По словам женщины, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, однако госпитализировали его в состоянии средней тяжести. Медики зафиксировали у подростка ушибы мягких тканей головы, шеи, брюшной стенки, таза, бедра и голеностопа.
Мать мальчика уже написала заявление в полицию, отправила жалобы в школу, в управление по образованию и науке мэрии Сочи, а также уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае.
Почему мать решила выложить кадры с избиением сына в сеть? По словам женщины, это не первый случай, когда ее сына избивали в школе. За время учебы мальчику пять раз оказывали помощь в травмпункте после того, как одноклассники били его кулаками. Кроме того, в третьем классе его столкнули с лестницы.
«Сын до сих пор лечит последствия травм, а его обидчика просто перевели в другой класс и дело замяли. Хулигана даже не поставили на учет в полицию. Поэтому теперь я решила дать инциденту огласку, чтобы добиться наказания виновных», — объяснила мать пострадавшего порталу Юга.ру.
Что стало причиной конфликта? По словам женщины, причиной конфликта стала критика ее сыном аниме. Он сказал: «Аниме — это говно».
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На жалобы уже ответили? В управлении по образованию и науке (УОН) администрации Сочи порталу Юга.ру подтвердили, что инцидент произошел 23 октября на уроке физической культуры. Учитель Роберб Мавян по плану принимал нормативы у учеников. У пострадавшего мальчика было освобождение от занятий, поэтому он находился на площадке среди одноклассников.
«Между ребятами возник конфликт. Администрацией школы по данному факту проведено служебное расследование, взята объяснительная от учителя физкультуры», — говорится в комментарии УОН.
В управлении подчеркнули, что за недобросовестное исполнение должностных обязанностей, а именно — «недолжное осуществление контроля за действиями учащихся в ходе учебного процесса», преподавателю вынесли выговор.
«С 29 октября данный преподаватель уволен. В настоящее время администрация подтверждает, что состояние ребенка нормальное. Документов, подтверждающих тяжелые травмы, родителями не предоставлено», — заключили в управлении.
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