Раненных при атаке на нефтебазу в Крымске перевезли в больницу Краснодара

Краснодарский край

  © Фото Olga Kononenko с сайта unsplash.com
Трое сотрудников предприятия пострадали при падении обломков БПЛА

9 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что двоих пострадавших при ночной атаке беспилотников на нефтебазу в Крымске перевезли в больницу кубанской столицы. Всего при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы пострадали трое человек — двоих госпитализировали, третьему оказали медицинскую помощь на месте.

Подробности о характере травм и состоянии раненых пока не раскрываются. Решение о переводе в краевой центр, как правило, означает, что пациентам требуется помощь, которую районные учреждения обеспечить не могут.

Аналогичная ситуация сложилась несколькими днями ранее после атаки на Новороссийск: двух раненых девочек пяти и восьми лет утром 6 апреля перевезли в нейрохирургическое отделение краевой больницы Краснодара с черепно-мозговыми травмами.

Напомним, атака на Крымский район произошла в ночь на 9 апреля. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Саук-Дере обломками БПЛА убило мужчину, который в момент атаки находился на балконе многоквартирного дома. Глава региона выразил соболезнования и пообещал помощь семье погибшего.

На нефтебазе после падения обломков начался пожар. Его тушили 80 человек и 29 единиц техники, включая силы МЧС. К утру возгорание было ликвидировано.

В течение дня 9 апреля в районе работала комиссия по оценке ущерба, сотрудники администрации проводили подворовые обходы. Повреждено девять домов — восемь частных и один многоквартирный. В самом Крымске пострадали четыре частных дома. В хуторе Меккерстук беспилотник упал на частный дом — здание почти полностью разрушено, семья переехала к родственникам. Еще два дома повреждены в поселке Горно-Веселом.

Как писали Юга.ру, волонтеры рассказали, что пальмовое масло попало в Черное море после атаки беспилотников на порт Тамань.

