Позади новогодние застолья, впереди — первомайские шашлыки. Самое время убедиться, что организм готов комфортно перейти в активное время года.



Вместе с врачами Клиники Екатерининская разобрались, что входит в обязательный ежегодный чекап организма, в каких случаях лучше пройти дополнительные обследования и сколько все это стоит. Базовый чекап: список анализов и цена

Кабинет терапевта: оцениваем базовые показатели и риски Любой чекап начинается с терапевта. Это первый врач, который оценивает общее состояние, собирает жалобы и при необходимости направляет к узким специалистам. Сперва терапевт и кардиолог Клиники Екатерининская Константин Дзюба задает пациенту вопросы из чек-листа самочувствия.

Проверьте, есть ли у вас эти симптомы: слабость, сонливость, быстрая утомляемость;

плохая переносимость физических нагрузок, головокружения при тренировках;

частые головные боли, тревожность, плохой сон и кошмары;

выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей;

нарушение менструального цикла (нестабильные или слишком обильные, болезненные кровотечения);

зябкость, плохая переносимость сквозняков, холодные руки и ноги;

частое сердцебиение или, наоборот, низкий пульс.

Если вы узнали себя хотя бы в паре пунктов — это повод исключить дефицит железа и проверить работу щитовидной железы. Как объясняет врач, щитовидка функционирует благодаря трем элементам: железу, йоду и селену. У россиян повсеместно наблюдается дефицит йода, плюс у женщин часто хронически не хватает железа. Весной, когда организм перестраивает теплообмен на «летний режим» (то есть снижает выработку тепла), риски гормональных сбоев возрастают.

Базовый минимум исследований для всех: общий анализ крови;

СОЭ;

базовая биохимия: АЛТ, АСТ, общий билирубин, общий холестерин, общий белок креатинин, мочевина, глюкоза, фруктозамин;

гормоны щитовидной железы: ТТГ, свободный Т3, свободный Т4;

ЭКГ и рентген грудной клетки;

витамин D;

ферритин. Стоимость базового чекапа: 11 550 рублей.

Нужно ли обследоваться при отсутствии жалоб «Да, ведь организм умеет приспосабливаться к разным состояниям, и люди перестают замечать проявления дефицитов и патологий, считая их нормой», — отвечает терапевт. Врач приводит недавний случай из практики: женщина 40 лет пришла на прием с гемоглобином 68 (при норме около 120). Она чувствовала себя «нормально» — только иногда клонило в сон и был частый пульс. Раньше на медосмотрах ей говорили, что все в порядке, и она привыкла терпеть, тогда как на самом деле при гемоглобине ниже 60 требуется госпитализация. Чекап нужен именно для того, чтобы вытащить такие скрытые проблемы на поверхность.

Когда надо идти к узким специалистам Если по результатам анализов или при сборе жалоб терапевт увидит отклонения от нормы, то он направит вас к эндокринологу (по вопросам обмена глюкозы, работы щитовидной железы, дефицитов), гастроэнтерологу и другим специалистам. В остальных случаях он интерпретирует данные и даст рекомендации по питанию и образу жизни.

Кабинет эндокринолога: проверяем гормоны и ищем скрытые дефициты Эндокринолог Клиники Екатерининской Елена Лобус считает, что главная цель чекапа — поймать преддиабет, скрытые гормональные сбои и дефициты до того, как они перерастут в серьезную патологию.

Проверьте, есть ли у вас эти симптомы: общие : усталость, слабость, сонливость, необъяснимый набор или потеря веса, резкие перепады настроения, раздражительность, потливость или зябкость, боли в костях;

: усталость, слабость, сонливость, необъяснимый набор или потеря веса, резкие перепады настроения, раздражительность, потливость или зябкость, боли в костях; со стороны щитовидной железы : боль и припухлость в шее, ком в горле, осиплость голоса, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, отечность лица, нарушение сердечного ритма;

: боль и припухлость в шее, ком в горле, осиплость голоса, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, отечность лица, нарушение сердечного ритма; подозрение на сахарный диабет : сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, зуд кожи (особенно в области половых органов), медленное заживление ран, снижение зрения, судороги, онемение в конечностях;

: сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, зуд кожи (особенно в области половых органов), медленное заживление ран, снижение зрения, судороги, онемение в конечностях; у женщин : нарушение овариального и менструального циклов, трудности с зачатием;

: нарушение овариального и менструального циклов, трудности с зачатием; у мужчин: увеличение грудных желез, снижение мышечной массы, либидо и эректильная дисфункция.

Если вы ответили «да» хотя бы в одном из блоков, вам показан прием у эндокринолога. Особенно важно пройти чекап, если: в вашем семейном анамнезе есть эндокринные заболевания; у вас уже есть сахарный диабет, ожирение или другие метаболические нарушения; вам диагностировали раннюю менопаузу и климакс.

Как часто надо посещать эндокринолога: до 30 лет : раз в 2–3 года при отсутствии жалоб, отягощенной наследственности и хронических заболеваний;

: раз в 2–3 года при отсутствии жалоб, отягощенной наследственности и хронических заболеваний; в 30–40 лет : раз в 1–2 года при отсутствии вышеперечисленных состояний;

: раз в 1–2 года при отсутствии вышеперечисленных состояний; после 40 лет : ежегодно (растет риск эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний);

: ежегодно (растет риск эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний); после 50 лет: ежегодно с расширенным обследованием.

Регулярное обследование позволяет оценить метаболический статус (углеводный, липидный, белковый, водно-электролитный обмен), понять причины хронической усталости, необъяснимого набора веса или невозможности его снизить, а также выявить дефициты витаминов и микроэлементов.

Что входит в эндокринологический чекап: Лабораторные анализы :

: — общий анализ крови; — общий анализ мочи; — биохимия: глюкоза, белок, гликированный гемоглобин, инсулин, липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды); — ферритин; — витамин D; — гормоны щитовидной железы (ТТГ и свободный Т4); — пролактин; — кортизол. УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости, почек.

щитовидной железы, органов брюшной полости, почек. Консультация эндокринолога с интерпретацией результатов и рекомендациями по лечению и образу жизни.

Программа может быть расширена дополнительными исследованиями в зависимости от целей и индивидуальных особенностей пациента.

Стоимость эндокринологического чекапа: 23 980 рублей.

Кабинет гастроэнтеролога: исследуем ЖКТ и бессимптомные воспаления Врач Клиники Екатерининская Вероника Червякова предупреждает: если «болит желудок» — начинать нужно с консультации гастроэнтеролога, потому что болеть может вовсе не он.

Проверьте, есть ли у вас эти симптомы: боль и/или дискомфорт в животе (необязательно в проекции желудка);

изжога, отрыжка, кислый или горький привкус во рту;

чувство тяжести, переполнения или вздутия после еды;

тошнота, неустойчивый стул (запоры, поносы, их чередование);

примеси слизи или крови в кале;

беспричинные снижение веса, потеря аппетита;

быстрая насыщаемость малым объемом пищи.

Даже при отсутствии жалоб, после 40 лет Вероника Червякова советует проходить обследование раз в 5 лет. А вот если в анамнезе уже есть заболевания ЖКТ, отягощенная наследственность или тревожные результаты прошлых анализов — хотя бы раз в год или чаще, по назначению врача.

Почему это важно? Потому что значительная часть заболеваний ЖКТ на начальных этапах не имеют яркой симптоматики и протекают скрыто. На ранних стадиях патологию можно выявить только с помощью анализов и исследований.

Что входит в чекап ЖКТ: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой;

биохимический анализ крови: общий и прямой билирубин, общий белок, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, амилаза, липаза, общий холестерин, глюкоза, ферритин, витамины В9 и В12;

Комплексное УЗИ органов брюшной полости;

ФГДС с исследованием на хеликобактер;

колоноскопия (по показаниям или возрасту).

Гастроэнтеролог добавляет, что идеально было бы разделять план чекапа для разных возрастных категорий и в зависимости от того, есть ли у родственников какие-либо заболевания ЖКТ. Одна из целей чекапа — профилактика онкологии, и если кто-то из близких сталкивался с такой проблемой, акцент стоит делать на соответствующей области.

Стоимость чекапа ЖКТ: 23 070 рублей.

Лаборатория: почему важно не только что сдавать, но и где В Клинике Екатерининская анализы оценивают в собственной лаборатории. Большинство исследований готовы в день обращения: вы приходите утром, а уже вечером получаете результаты в электронном виде через приложение. Это позволяет врачу оперативно скорректировать план обследования. Дополнительный плюс: пробы крови в лаборатории хранят до 3 дней. Если пациенту понадобится досдать какой-то анализ, ему не придется снова ехать в клинику — это экономит время и силы. Некоторые результаты анализов могут изготавливать за 1–3 часа (в зависимости от клинического случая). В апреле 2026-го парк оборудования клиники пополнили два анализатора: биохимический Mindray BS-1000М и иммунохемилюминесцентный CL-2600i. Они позволяют ускорить выдачу анализов, свести к минимуму человеческий фактор при работе с пробирками выполнять более сложные и специфические исследования.

Весенний чекап не обязательно должен быть дорогостоящим и включать всех специалистов. Оптимальный объем определяется индивидуально: кому-то достаточно базовых лабораторных тестов и приема терапевта, другим же нужны дополненительные УЗИ и консультациями гастроэнтеролога или эндокринолога. Главное — подойти к профилактике системно, чтобы вовремя заметить отклонения, скорректировать образ жизни и спокойно войти в летний сезон. Если у вас есть хронические заболевания, жалобы или факторы риска (возраст, наследственность, лишний вес) — не ждите, запишитесь на чекап уже сейчас. А если чувствуете себя отлично — хотя бы раз в год сдавайте минимум, который перечислил терапевт. Это лучшая страховка от внезапных «сюрпризов» со здоровьем.