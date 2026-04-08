Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно. Как устроено единственное котокафе в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото предоставлено Ангелиной Тарановой
    © Фото предоставлено Ангелиной Тарановой

В Краснодаре уже полтора года работает котокафе «Забавное место». Полноценно перекусить здесь не получится — все же место не про еду, а про общение с пушистыми четвероногими. Зато под их мурчание можно выпить кэтпучино или кэт-уайт.

Редактор Юга.ру Мария Журавлева погладила всех котиков и поговорила с владелицей кафе Ангелиной Тарановой о том, как сюда попадают животные, какие люди приходят, как кошки уживаются с енотами и почему мурлык не отдают первым встречным.

Хозяйка «Забавного места» Ангелина Таранова с котиками

Хозяйка «Забавного места» Ангелина Таранова с котиками

Ангелина, по образованию ветеринарный врач, работала в приютах Ставрополя и Москвы, затем пробовала себя в разных сферах, но снова вернулась к животным и создала пространство для кошек, которые ищут хозяев.

В Краснодаре больше нет подобных заведений, а единственное антикафе «ТерраКОТ» закрылось в 2019 году.

История котокафе началась с енотов

Первыми постояльцами «Забавного места» стали енот-полоскун Дин и енотовидная собака Забава. Первого Ангелина забрала из московского контактного зоопарка, где животное запирали в маленьком пространстве и довели до истощения. Вторую привезли из Ставрополя — бывшие владельцы решили избавиться от нее вскоре после покупки. Позже к енотам подселили котиков.

Еноты и кошки живут в разных комнатах, но пересекаются в общем зале на несколько часов. За время соседства между ними выстроились границы, поэтому они нормально уживаются. 

  • Енот «Забавного места» © Фото Ангелины Тарановой
    Енот «Забавного места» © Фото Ангелины Тарановой
  • Енот и котик «Забавного места» © Фото Ангелины Тарановой
    Енот и котик «Забавного места» © Фото Ангелины Тарановой
  • Енот «Забавного места» © Фото Ангелины Тарановой
    Енот «Забавного места» © Фото Ангелины Тарановой

Как выглядит пространство и почему у котиков «съедобные» имена

Заведение рассчитано на 20 которезидентов. Количество мест ограничено, чтобы всем пушистикам было комфортно. Подселять новых енотов в планах тоже нет.

У кошек «вкусные» имена: Чокопай, Багетик, Марципан, Бисквит, Лакомка и подобные. А вот настоящей еды в меню нет, только напитки: кофе, горячий шоколад, лимонады и чай.

«Большинство краснодарцев не понимают, что у нас не должно быть еды даже по закону. Чтобы закрыть гештальт, мы решили называть котиков вкусняшками. И даже написали, что в меню у нас только общение с животными», — рассказала Ангелина.

На входе в заведение стойка администратора, гардеробная и тапочки — к животным нельзя в обуви или бахилах. Также перед входом нужно обязательно обработать руки антисептиком.

Кошачья тематика — повсюду. Картины, шуточные плакаты, свечи, футболки и другой мерч с котиками, а прямо у входа — фотографии тех, кто обрел дом. 33 мордочки на стенде напоминают, что здесь спасают, заботятся и находят любящих хозяев.

Интерьер яркий и очень кото-френдли. Много мягкой мебели для полноценного отдыха и глажки котиков — от диванов, кресел и ковриков до подвесной кресло-качели.

Основное пространство называется котейная. Это комната, похожая на большую игровую в детском саду, где в каждом свободном углу — кошачьи «гаджеты»: лежанки и домики, разноцветные удочки, мышки и шуршащие лабиринты, когтеточка в виде дерева и даже беговое колесо. Не у каждого домашнего питомца есть такое разнообразие активностей, как здесь.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

От общения с котиками до кинопоказов и йоги: чем заняться в котокафе

Провести время с котиками можно по-разному: погладить мурчалок, поиграть с ними, устроиться на диване с книжкой в руках и котом на коленях. Гости платят только за проведенное время. Есть тарифы за час, три часа и поминутные.

Также здесь устраивают кинопоказы или вечера настольных игр, а иногда практикуют йогу.

Визит нужно согласовать заранее — толпы не приветствуются. У котиков есть расписание: приемные дни со вторника по субботу с 11:00 до 14:00 и вторая смена с енотами — с 16:00 до 21:00, между визитами — тихий час.

«Мы не выживем без дополнительных мероприятий. У нас очень хороший и дорогой корм, плюс обследования, лечение, прививки, аренда… Поэтому мы придумываем разные интерактивы, чтобы люди тянулись, и у нас была возможность помочь большему количеству животных», — рассказала владелица.

  • Занятие йогой в котокафе © Фото Ангелины Тарановой
    Занятие йогой в котокафе © Фото Ангелины Тарановой

Как в кафе попадают новые обитатели

Кошки прибыли из приютов Ставрополя, Новороссийска, Анапы и даже Москвы, но в основном из местного «Краснодога». У всех животных есть документы, перед отправкой их осматривает ветврач, затем они проходят карантин, а по приезду проводят некоторое время в изоляторе, чтобы адаптироваться и по готовности выйти к коллективу и гостям.

Ангелина намеренно решила брать из приютов котиков с непростой судьбой — после травм или с хроническими заболеваниями:

«У нас много было безглазых, был трехлапик, и его забрали. Мы берем животных с проблемами, которые мешают людям забрать их из приютов. Здесь они живут в маленьком коллективе, у них более домашние условия. Им комфортно, и они раскрываются. Это важно, чтобы животные показывали, какие они на самом деле, и тогда люди забирают их домой».

Подобные заведения чаще заводят дружелюбных котиков. Однако Ангелина выбрала другой путь:

«Мы спокойно берем пугливых. У нас трое, которые не подпускали к себе, обрели дом. К ним было невозможно даже притронуться, а через три-четыре месяца мы их нянчили на руках и передавали людям».

Исключения — полностью слепые, возрастные и котята. Первым двум нужна более спокойная атмосфера без детей и других животных, а котятам — еще больше внимания.

Много слёз и маленькие чудеса:

Как происходит «укотовление» и почему не только пушистые резиденты проходят отбор

Любого из обитателей кафе можно забрать домой. Перед этим есть возможность понаблюдать, как котик взаимодействует с детьми, другими животными, какой у него характер.

«Но мы шутим, что это котики на самом деле выбирают людей, а не наоборот. Мы тут все ни к чему не причастны», — добавила Ангелина.

Есть важное правило: не отдают день в день, даже если будущие владельцы приехали из другого города. После знакомства дают время подумать, а если зверь со сложным характером, нужно прийти несколько раз:

«У нас есть Киндер — своенравный товарищ. Выходит только вечером, не особо с кем-то контактирует. Понравился девушке, и она ходит к нему на свидания уже два месяца. Это единственный котик, которого возвращали. Бывают форс-мажорные ситуации, мы всегда примем обратно».

Также нужно заполнить документы, оставить паспортные и контактные данные. Ангелина объяснила, что они должны знать, где будет проживать котик, и быть уверенными, что смогут его вернуть, если возникнут проблемы.

  • © Фото предоставлено Ангелиной Тарановой
    © Фото предоставлено Ангелиной Тарановой

Котокафе — это бизнес или волонтерство?

По словам Ангелины, в этом деле нет выгоды, только трата нервных клеток. Все средства идут на содержание заведение и животных.

«Наверное, если говорить с точки зрения психологии, здесь я закрываю потребность быть спасателем. Не в личной жизни, не в общении с людьми, а с животными.

Когда бывают трудные месяцы в плане финансов, опускаются руки. Но когда я прикрепляю фотокарточку на стенд, а это означает, что котика забрали домой, я восстанавливаюсь и снова готова что-то делать. Вывешивание фотокарточек и есть моя сила», — поделилась девушка.

Котокафе «Забавное место» находится на улице им. Жлобы, 145 (недалеко от парка «Краснодар»). Посещать енотов можно детям от 12 лет, для знакомства с котиками возрастных ограничений нет.

Следить за новостями и анонсами заведения можно в телеграм-канале и группе «ВКонтакте».

Афиша Дети Животные Зоопарки Котики Краснодар

