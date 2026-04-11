Штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободны. Дачников Кубани предупредили о запрещенных растениях

8 апреля кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова рассказала «РИА Новости», что дачники могут получить штраф или уголовную ответственность за выращивание запрещенных растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Речь идет о:

Леонова напомнила, что за выращивание этих растений наказанием могут быть штраф до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет, обязательные работы до 480 часов, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Эксперт подчеркнула, что уголовная ответственность наступает только при выращивании растений в крупном размере, при этом для разных видов понятие крупного размера отличается. Например, для розы гавайской и голубого лотоса — это 10 и более цветов, а для кактуса Уильямса — всего два растения.

Также дачники после получения предписания от уполномоченных органов обязаны уничтожать дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества. Если этого не сделать, предусмотрен штраф: от 3 до 4 тыс. рублей для физлиц, от 5 до 10 тыс. рублей — для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей — для юрлиц.