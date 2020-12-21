На Кубани скорая оставила задыхающегося COVID-пациента в подъезде и уехала

Минздрав Кубани начал проверку после публикации видео в соцсетях с оставленным в подъезде ковидным пациентом

Накануне телеграм-канал BAZA опубликовал историю жителя Новороссийска Сергея Айвазяна, который заболел коронавирусом и лечился Крымской ЦРБ. Когда состояние пациента немного улучшилось, его выписали. «Мест нет, нужны свободные койки», — объяснили это решение в паблике.

Его сын рассказал на видео, что 19 декабря отцу стало плохо, ему вызвали скорую, которая приехала через полтора часа. «Дали подышать кислородом, сказали, что легкие проверили, все нормально. "Не будем брать", и выкинули человека».

Мужчина живет в доме на четвертом этаже. Когда его стали поднимать по лестнице, больной стал задыхаться. Родственники вызвали скорую, которая в итоге привезла пациента обратно. «Сказали: "Извините, а он нам ***** [вовсе] не нужен"», утверждает на видео молодой человек.

На кадрах видно, что состояние мужчины, который в этот момент находится в лестничном пролете, обсуждают сотрудники бригады СМП. Сообщается, что это вторая прибывшая на вызов скорая. По данным телеграм-канала, всего к задыхающемуся пациенту вызывали три скорых помощи. Его удалось госпитализировать только с третьей попытки.

После публикации видео, минздрав Кубани прокомментировал ситуацию в телеграм-канале регионального оперштаба.

В ведомстве сообщили, что проводят служебную проверку. Выяснилось, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативом сроки. Как объяснили в министерстве, всем пациентам, обратившимся в горбольницу № 1 Новороссийска с подозрением на ковид, делают компьютерную томографию, после чего решается вопрос о госпитализации человека или его лечении амбулаторно.

В случае госпитализации, пациентов с подозрением на пневмонию и COVID-19 могут направить в инфекционную больницу Новороссийска или в Крымскую ЦРБ. «Скорая помощь выполнила все необходимые действия согласно маршрутизации. При этом хотим обратить внимание, что факт обращения пациентов в медицинское учреждение является врачебной тайной», — заявили в ведомстве.