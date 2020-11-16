В России разрешили выписывать пациентов после одного отрицательного теста на COVID-19

Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовали на портале правовой информации, заметила «Медуза». Правила профилактики COVID-19 16 ноября дополнили пунктом о выписке пациентов, которые лечились от коронавируса.

Так, теперь пациента можно выписывать «при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции». При положительном тесте следующий необходимо проводить не ранее, чем через три дня.

Кроме того, в постановлении сказано, что лабораторное исследование на коронавирус должны проводить не дольше 48 часов с момента поступления материала для анализа.

Напомним, в рекомендациях Минздрава России по профилактике и лечению коронавируса говорилось, что пациента можно выписать при наличии двух отрицательных тестов, которые провели с интервалом не меньше чем сутки.