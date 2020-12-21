Новогодняя сказка в парке «Краснодар» после первого сильного снегопада. Подборка фото и видео из соцсетей

Краснодарский край

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Юга.ру собрали подборку фото и видео из соцсетей, как выглядел заснеженный парк «Краснодар» глазами местных жителей

Накануне около 18:00 в Краснодаре начался снегопад. К утру в городе выпало около 200 мм осадков. По последним данным МЧС Кубани, сильный снегопад в регионе будет идти еще три дня. Сотрудники портала Юга.ру сделали снимки заснеженного Краснодара в разных частях города, посмотреть фотографии можно здесь.

Смотрите фоторепортаж:

Фотоохоту на непривычный для краевой столицы пейзаж начали и местные жители. Наиболее атмосферные фото и видео получились в парке «Краснодар». Портал Юга.ру собрал лучшие снимки и видео в тематической подборке.

Первые публикации из парка стали появляться вечером и ночью, как только начался снегопад.

К утру снег не растаял. Зато на стадионе ФК «Краснодар» включили иллюминацию.

В комментариях и постах многие горожане писали о том, что после снегопада в парке воцарилась новогодняя атмосфера. Портал Юга.ру нашел краснодарца, который рассмотрел праздничное убранство самым необычным способом.

Краснодар парк «Краснодар» Погода

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