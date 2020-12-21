Новогодняя сказка в парке «Краснодар» после первого сильного снегопада. Подборка фото и видео из соцсетей

Юга.ру собрали подборку фото и видео из соцсетей, как выглядел заснеженный парк «Краснодар» глазами местных жителей

Накануне около 18:00 в Краснодаре начался снегопад. К утру в городе выпало около 200 мм осадков. По последним данным МЧС Кубани, сильный снегопад в регионе будет идти еще три дня. Сотрудники портала Юга.ру сделали снимки заснеженного Краснодара в разных частях города, посмотреть фотографии можно здесь.

Фотоохоту на непривычный для краевой столицы пейзаж начали и местные жители. Наиболее атмосферные фото и видео получились в парке «Краснодар». Портал Юга.ру собрал лучшие снимки и видео в тематической подборке.

Первые публикации из парка стали появляться вечером и ночью, как только начался снегопад.

К утру снег не растаял. Зато на стадионе ФК «Краснодар» включили иллюминацию.

Под такое утро даже иллюминацию включили pic.twitter.com/DZ7LnrxE0n — Евгений Таранжин (@_johnysimo) December 21, 2020