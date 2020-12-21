МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по сильному снегу. Он будет идти три дня

Напомним, за минувший вечер и ночь в Краснодаре выпало 20 см снега. Кроме того, по данным краевого МЧС, снег будет идти в регионе до конца суток 21 декабря. Утром власти города попросили водителей оставить машины дома из-за снега.

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, днем и до конца суток 21 декабря, а также в течение 22 декабря, ночью и утром 23 декабря местами в крае (исключая Сочи) сохранится очень сильный снег и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали при налипании мокрого снега обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, а также при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщить об этом по телефонам экстренных служб.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268‑64‑40.