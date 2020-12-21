В горах Сочи прогнозируют снегопад и сход лавин

Краснодарский край

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В горах Сочи с вечера 21 декабря ожидается снегопад, гололедица и сход лавин

Напомним, с прошлого вечера в Краснодаре выпало 20 см снега. Утром власти города попросили водителей оставить машины дома из-за снега. МЧС Кубани предупредило об ухудшении погодных условий 21 декабря, а позже сообщило, что сильный снегопад в регионе будет идти три дня.

В выходные в горах Сочи также прошел небольшой снег. По прогнозам синоптиков, с вечера 21 декабря ситуация ухудшится. В горном кластере в течение суток будет идти сильный снегопад, ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица.

Кроме того, до 23 декабря на вершинах выше 1 тыс. м над уровнем моря есть вероятность схода лавин.

Смотрите фоторепортаж:

«Городские службы переведены в режим готовности, вся необходимая техника для расчистки дорог в Краснополянском поселковом округе подготовлена», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

Как писали Юга.ру, впервые осенью 2020 года крупные хлопья засыпали Красную Поляну 19 ноября.

Красная Поляна МЧС Погода Сочи

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