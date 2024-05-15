В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре
Департамент транспорта сообщил, сколько автомобилей эвакуировали с улиц в центре Краснодара с 1 по 12 мая
14 мая краснодарский департамент транспорта привел данные, согласно которым с 1 по 12 мая с городских улиц убрали 247 автомобилей за нарушение правил парковки.
Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль:
Чаще всего машины эвакуировали с восьми улиц в центре Краснодара:
- Красная;
- Красноармейская;
- Рашпилевская;
- Октябрьская;
- Советская;
- Мира;
- Головатого;
- Чапаева.
«Соблюдать ПДД и оплачивать парковку дешевле, чем забирать автомобиль со штраф-стоянки», — сообщает департамент транспорта Краснодара.
Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно на сайте Центра организации дорожного движения (на момент публикации новости сайт не доступен). Еще один способ — позвонить по телефонам:
Как писали Юга.ру, 1 апреля в Краснодаре заработала городская штрафстоянка. На улицы вышли 11 эвакуаторов.