В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре

Департамент транспорта сообщил, сколько автомобилей эвакуировали с улиц в центре Краснодара с 1 по 12 мая

14 мая краснодарский департамент транспорта привел данные, согласно которым с 1 по 12 мая с городских улиц убрали 247 автомобилей за нарушение правил парковки.

Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль: Составили инструкцию

Чаще всего машины эвакуировали с восьми улиц в центре Краснодара: Красная;

Красноармейская;

Рашпилевская;

Октябрьская;

Советская;

Мира;

Головатого;

Чапаева.

«Соблюдать ПДД и оплачивать парковку дешевле, чем забирать автомобиль со штраф-стоянки», — сообщает департамент транспорта Краснодара. Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно на сайте Центра организации дорожного движения (на момент публикации новости сайт не доступен). Еще один способ — позвонить по телефонам: 8 (939) 864-40-01;

(861) 991-40-01;

(861) 991-40-21.