В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре

Краснодарский край

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  • Эвакуатор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Эвакуатор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Департамент транспорта сообщил, сколько автомобилей эвакуировали с улиц в центре Краснодара с 1 по 12 мая

14 мая краснодарский департамент транспорта привел данные, согласно которым с 1 по 12 мая с городских улиц убрали 247 автомобилей за нарушение правил парковки.

Что делать, если в Краснодаре эвакуировали автомобиль:

Чаще всего машины эвакуировали с восьми улиц в центре Краснодара:

  • Красная;
  • Красноармейская;
  • Рашпилевская;
  • Октябрьская;
  • Советская;
  • Мира;
  • Головатого;
  • Чапаева.

«Соблюдать ПДД и оплачивать парковку дешевле, чем забирать автомобиль со штраф-стоянки», — сообщает департамент транспорта Краснодара.

Узнать, на какой стоянке находится автомобиль, можно на сайте Центра организации дорожного движения (на момент публикации новости сайт не доступен). Еще один способ — позвонить по телефонам:

Как писали Юга.ру, 1 апреля в Краснодаре заработала городская штрафстоянка. На улицы вышли 11 эвакуаторов.

Автомобили Дороги Краснодар парковки

Новости

В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре
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