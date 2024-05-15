В Абрау-Дюрсо открылась курортная библиотека. Книги можно брать бесплатно

Краснодарский край

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  • © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру
    © Фото Станислава Бандурки, Юга.ру

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском открылось новое культурное пространство — «Курортная библиотека»

Там предусмотрен свободный обмен изданиями по принципу буккроссинга. Каждый посетитель может взять любую книгу, а также оставить свою. Сервис абсолютно бесплатный. Книги можно брать навынос, читать на месте, а можно даже забрать домой.

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Кроме того, гости могут зарядить электронные устройства, оплатить коммунальные услуги и сотовую связь. Библиотека в экостиле, оформленная натуральными материалами, расположилась рядом с арт-базаром.

Как писали Юга.ру, туркластер «Абрау-Дюрсо» намерен открыть первый отель на 212 мест в 2029 году. 

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Литература Новороссийск отдых Развлечения

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