В Абрау-Дюрсо открылась курортная библиотека. Книги можно брать бесплатно
В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском открылось новое культурное пространство — «Курортная библиотека»
Там предусмотрен свободный обмен изданиями по принципу буккроссинга. Каждый посетитель может взять любую книгу, а также оставить свою. Сервис абсолютно бесплатный. Книги можно брать навынос, читать на месте, а можно даже забрать домой.
Кроме того, гости могут зарядить электронные устройства, оплатить коммунальные услуги и сотовую связь. Библиотека в экостиле, оформленная натуральными материалами, расположилась рядом с арт-базаром.
Как писали Юга.ру, туркластер «Абрау-Дюрсо» намерен открыть первый отель на 212 мест в 2029 году.
Вчера, 12:23В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории