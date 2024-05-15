В Краснодаре открылась выставка живописи, графики и скульптуры «Путешествие»
В краснодарском арт-пространстве «Сити-холл» 15 мая открылась выставка «Путешествие» (6+)
Представлены живопись, графика и скульптура. Посетители увидят работы четырёх авторов — Андрея Ятченко, Александра Киреева, Юрия Кувайцева и Евгения Хромова. У каждого из них свой уникальный путь и своё неповторимое творческое путешествиев поисках себя.
Выставка будет работать до 15 августа в арт-пространстве «Сити-холл» (территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe») по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.
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