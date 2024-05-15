На Кубани появился новый вид мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга

15 мая телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил , что злоумышленники могут ввести граждан в заблуждение, используя копию официального сайта Росфинмониторинга. Отличие заключается в адресе сайта, который создали для хищения персональных данных и их возможного использования.

Также, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга, аферисты отправляют кубанцам письма, сообщения в соцсетях и связываются по телефону. Они заявляют о блокировке счета или манипуляциях третьих лиц. Для решения проблем мошенники просят предоставить конфиденциальную информацию или личные данные, а также предлагают перевести сбережения на «безопасные» счета.

Полиция региона предупреждает, что сотрудники Росфинмониторинга не пишут и не звонят с подобными просьбами и советами.

Официальные ресурсы Росфинмониторинга: