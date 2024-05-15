На Кубани появился новый вид мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Полиция Краснодарского края предупредила о новой схеме мошенничества, где злоумышленник представляется сотрудником Росфинмониторинга

15 мая телеграм-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил, что злоумышленники могут ввести граждан в заблуждение, используя копию официального сайта Росфинмониторинга. Отличие заключается в адресе сайта, который создали для хищения персональных данных и их возможного использования. 

Читайте также:

Также, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга, аферисты отправляют кубанцам письма, сообщения в соцсетях и связываются по телефону. Они заявляют о блокировке счета или манипуляциях третьих лиц. Для решения проблем мошенники просят предоставить конфиденциальную информацию или личные данные, а также предлагают перевести сбережения на «безопасные» счета.

Полиция региона предупреждает, что сотрудники Росфинмониторинга не пишут и не звонят с подобными просьбами и советами.

Официальные ресурсы Росфинмониторинга:

Ранее Юга.ру рассказывали о мошенниках, которые звонят пенсионерам и представляются сотрудниками Социального фонда.

Краснодар Мошенничество Полиция

Новости

Как джинсы покорили мир. Краснодарцев приглашают на лекцию «Эпоха денима»
Синоптик заявил, что купальный сезон в Сочи начнется в середине июня
В Абрау-Дюрсо открылась курортная библиотека. Книги можно брать бесплатно
На Кубани появился новый вид мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга
В мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре
В День защиты детей крупная авиакомпания выполнит благотворительный рейс из Москвы в Сочи

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Сегодня, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
В ожидании Corona
Вчера, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
12 мая, 15:30
Сочинец снял фильм о Кавказском заповеднике
В нем много гор, неба и дикой природы

Реклама на сайте