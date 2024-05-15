Как джинсы покорили мир. Краснодарцев приглашают на лекцию «Эпоха денима»

Программа:

кто стоит за этим всемирно известным изобретением, и зачем нужен пятый карман;

история денима через призму политики, экологии, культуры хиппи и Голливуда;

современный подход к дениму разных брендов и дизайнеров, что создают настоящие произведения искусства;

как лучше ухаживать за любимыми джинсами и как подходить к ним более осознанно;

что делать со старыми и ненужными вещами из денима: от новых предметов гардероба до деталей в интерьере.

Встречу проводит дизайнерка одежды, художница и основательница магазина осознанного потребления SNOVA Светлана Эннс.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, узнать подробности и пройти регистрации можно по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.