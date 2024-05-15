Как джинсы покорили мир. Краснодарцев приглашают на лекцию «Эпоха денима»

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, Freepik.com
    © Фото pvproductions, Freepik.com

В Краснодаре 17 мая состоится лекция «Эпоха денима» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)

Программа:

  • кто стоит за этим всемирно известным изобретением, и зачем нужен пятый карман;
  • история денима через призму политики, экологии, культуры хиппи и Голливуда;
  • современный подход к дениму разных брендов и дизайнеров, что создают настоящие произведения искусства;
  • как лучше ухаживать за любимыми джинсами и как подходить к ним более осознанно;
  • что делать со старыми и ненужными вещами из денима: от новых предметов гардероба до деталей в интерьере.

Встречу проводит дизайнерка одежды, художница и основательница магазина осознанного потребления SNOVA Светлана Эннс.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, узнать подробности и пройти регистрации можно  по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker Coffee 20 мая состоится лекция «Федерико Феллини: символизм, гротеск и визуальная поэзия».

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Как джинсы покорили мир. Краснодарцев приглашают на лекцию «Эпоха денима»
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