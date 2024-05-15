Как джинсы покорили мир. Краснодарцев приглашают на лекцию «Эпоха денима»
В Краснодаре 17 мая состоится лекция «Эпоха денима» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)
Программа:
- кто стоит за этим всемирно известным изобретением, и зачем нужен пятый карман;
- история денима через призму политики, экологии, культуры хиппи и Голливуда;
- современный подход к дениму разных брендов и дизайнеров, что создают настоящие произведения искусства;
- как лучше ухаживать за любимыми джинсами и как подходить к ним более осознанно;
- что делать со старыми и ненужными вещами из денима: от новых предметов гардероба до деталей в интерьере.
Встречу проводит дизайнерка одежды, художница и основательница магазина осознанного потребления SNOVA Светлана Эннс.
Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, узнать подробности и пройти регистрации можно по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.
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