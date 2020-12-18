Сотрудники органов госбезопасности отметят профессиональный праздник

20 декабря в стране отметят День работника органов безопасности Российской Федерации, или, как по традиции именуют его, День чекиста. Указ об этом подписал Борис Ельцин в 1995 году. Дата выбрана не случайно: 20 декабря 1917 года Совет Народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании ВЧК (Всероссийской Чрезвычайной Комиссии). Ведомство стало предшественником современных органов госбезопасности.

Краснодарских чекистов накануне праздника поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко и главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков. Глава региона подчеркнул, что краевое управление ФСБ считается одним из лучших в России.

«На вас лежит большая ответственность, ведь вы отвечаете за самые важные направления — противодействие терроризму и экстремизму, защита государственных границ, борьба с нелегальной миграцией. Вы боретесь с экономическими преступлениями и коррупцией. Еще одно направление вашей деятельности — защита интернет-пространства. В этом году вы пресекли деятельность нескольких международных хакерских группировок», — отметил губернатор

Отличившихся сотрудников отметили ведомственными и государственными наградами, благодарностями от администрации Краснодарского края. Кроме того, стало известно, что накануне праздника руководителю УФСБ по Краснодарскому краю Сергею Захарихину указом президента присвоили звание генерал-лейтенанта.

Оперативники УФСБ по Краснодарскому краю в октябре этого года участвовали в расследовании громкого дела замгендиректора электросетевой компании, который прятал в тайнике на кладбище 50 млн рублей. Также оперативники ведомства задержали организатора финансовой пирамиды, который обманул 2 тыс. человек и похитил 1,5 млрд рублей.

Кроме того, сотрудники краевого ФСБ осенью пресекли противоправную деятельность замначальника Новороссийского СИЗО, который снабжал заключенных телефонами.

Как сообщали Юга.ру, кубанские чекисты выпустили книгу «Без грифа «секретно». А здесь можно почитать статью ветерана спецслужб об истории органов госбезопасности в Краснодарском крае.