В Новороссийске завели уголовное дело на замначальника СИЗО, который снабжал заключенных телефонами

По данным следствия, в феврале 2020 года в Новороссийске замначальника СИЗО № 3 во время обхода камер пообещал двум заключенным передать мобильные телефоны, а взамен потребовал ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. рублей.

Позже сотрудник СИЗО встретился с матерью одного из заключенных, взял у нее телефон и в коробке из-под чая передал его арестанту. В марте 2020 года замглавы следственного изолятора сказал помощнику вернуть осужденному зарядку для телефона, которую у него ранее изъяли. Еще один эпизод произошел 29 апреля, когда замначальника СИЗО передал осужденному банку из-под краски, в которой был спрятан телефон.

В происходящее вмешались сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН Кубани и управления ФСБ России по Краснодарскому краю. После этого заместителя начальника СИЗО уволили со службы, сообщил источник порталу Юга.ру.