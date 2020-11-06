В Новороссийске завели уголовное дело на замначальника СИЗО, который снабжал заключенных телефонами
Следственный комитет 6 ноября сообщил о расследовании дела высокопоставленного сотрудника следственного изолятора, который за деньги передавал заключенным мобильные телефоны
По данным следствия, в феврале 2020 года в Новороссийске замначальника СИЗО № 3 во время обхода камер пообещал двум заключенным передать мобильные телефоны, а взамен потребовал ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. рублей.
Позже сотрудник СИЗО встретился с матерью одного из заключенных, взял у нее телефон и в коробке из-под чая передал его арестанту. В марте 2020 года замглавы следственного изолятора сказал помощнику вернуть осужденному зарядку для телефона, которую у него ранее изъяли. Еще один эпизод произошел 29 апреля, когда замначальника СИЗО передал осужденному банку из-под краски, в которой был спрятан телефон.
В происходящее вмешались сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН Кубани и управления ФСБ России по Краснодарскому краю. После этого заместителя начальника СИЗО уволили со службы, сообщил источник порталу Юга.ру.
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Против бывшего сотрудника следственного изолятора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), сообщили 6 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Напомним, в ноябре 2019 года в МВД сообщили, что собирются установить блокираторы сотовой связи на территории учреждений ФСИН, чтобы пресечь преступления с использованием информационных технологий. А в декабре в Госдуме задумались о том, чтобы ввести уголовную ответственность за передачу телефонов в места лишения свободы.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в октябре в Усть-Лабинском районе осудили сотрудника колонии, который заставил одну из осужденных купить офисную технику.
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