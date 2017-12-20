Щит и меч Кубани. К 100-летию органов госбезопасности России

20 декабря 2017 года исполнилось 100 лет со дня образования ВЧК — Всероссийской чрезвычайной комиссии, которая положила начало деятельности органов государственной безопасности нашей страны. В связи с этим портал Юга.ру предоставил площадку для публикации авторской статьи ветерана спецслужб Николая Сергеева, посвященной истории органов государственной безопасности в Краснодарском крае.

Сразу после установления советской власти на Кубани была создана Кубано-Черноморская чрезвычайная комиссия. С кем боролись тогда кубанские чекисты и какие задачи они выполняли? Если вывести за скобки идеологическую составляющую — речь идет о бескомпромиссной войне с бандитизмом.

После ухода из края Белой армии Кубань представляла собой гигантское гуляйполе: разрозненные банды, которые скрывались в лесах, горах и плавнях, терроризировали мирное население и держали в страхе весь край. К сентябрю 1920 года многие горные станицы и аулы были заняты многочисленными бандами, постоянно пополнявшимися беглыми белогвардейцами, дезертирами и разного рода уголовниками. Мирная жизнь им была не нужна.

Только в 1922 году, по далеко не полным данным, на территории края действовали 95 банд бело-зеленых численностью до 5500 сабель и штыков. Одним из таких бандформирований, ликвидированных чекистами в 1922 году, был так называемый «Горный партизанский отряд», организованный бывшим военнослужащим Рутецким, который выступал под именем полковника Белова. Банда насчитывала до 600 сабель. Они совершали налеты на хутора и станицы Лабинского и Майкопского районов. Это бандформирование было разгромлено чекистами под руководством Г. Долматова.

Это лишь один фрагмент масштабной работы, которую вели кубанские чекисты в те годы. Одними из самых сложных дел, которые провели сотрудники ЧК Кубани с 1922 по 1934 год, были операции, связанные с «Высшим монархическим советом», находившимся за границей, и с ликвидацией агентуры соратника Врангеля — Сергея Улагая.

В предвоенный период сотрудники Краснодарского ОГПУ НКВД успешно вели контрразведывательные операции и оперативные игры по дезинформированию немецкой, французской и турецкой разведок под кодовыми названиями «Ласточка», «Грань», «Возрождение».

Во время Великой Отечественной войны на оккупированной врагом территории Кубани героически сражались разведывательно-диверсионные спецгруппы НКВД. Органы госбезопасности активно участвовали в работе подполья, в партизанском движении. Одной из таких спецгрупп была легендарная группа НКВД «Кубанцы», сформированная Семеном Цвигуном, будущим генералом армии, заместителем председателя КГБ СССР.



В послевоенные годы сотрудники краевого управления НКВД–КГБ СССР выявляли немецких пособников и карателей, разоблачали агентов иностранных разведок, в числе которых английские шпионы с кодовыми именами «Вернер», «Эдди» и «Карл», заброшенные на территорию Абинского района в 1953 году.

Сегодня Управление Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю занимает достойное место в системе органов государственной безопасности страны и структуре правоохранительных органов и спецслужб в Краснодарском крае. Геополитическое положение делает Кубань стратегически важным форпостом на юге России. Сотрудники краснодарского УФСБ решают задачи по противодействию международному терроризму, религиозному экстремизму, защите сведений, составляющих государственную тайну, обеспечению безопасности страны в политической, экономической, военной, информационной и многих других сферах. Особым экзаменом на профессиональную зрелость для кубанских чекистов стала организация проведения зимней Олимпиады в Сочи. Несмотря на провокации и ложную информацию, на попытки организации терактов, Игры прошли успешно. За последнее десятилетие кубанскими чекистами были изобличены в шпионской деятельности более двух десятков агентов иностранных спецслужб. Неоднократно эффективно проводились мероприятия по освобождению заложников в Краснодаре и Анапе, поселке Лазаревском. Был предотвращен ряд террористических актов с использованием мощных взрывных устройств, изъято большое количество средств террора. Ликвидированы каналы контрабанды наркотиков. Прекращена деятельность общественно опасных организованных преступных группировок, в том числе сформированных по этническому признаку. В этом далеко не полном перечне высоких результатов оперативно-служебной деятельности УФСБ огромная заслуга жителей Кубани, патриотов. Благодаря их помощи органам ФСБ в обеспечении безопасности личности, общества и государства Краснодарский край сегодня один из самых стабильных, мирных, инвестиционно привлекательных регионов России. Среди сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю — четыре Героя России. Двум офицерам это высокое звание присвоено посмертно. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности только за последние годы много офицеров и прапорщиков награждены высокими государственными наградами.