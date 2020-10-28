На Кубани за хищение 1,5 млрд рублей будут судить организатора финансовой пирамиды

Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело против женщины, которая участвовала в создании финансовой пирамиды

По версии следствия, с 2011 по 21 января 2019 года девять человек создали на территории края организованное преступное сообщество по типу финансовой пирамиды, замаскированной под деятельность кредитно-потребительского кооператива. Они организовали офисы более чем в 20 районах края, проводили рекламную кампанию, убеждая людей в успешной инвестиционной деятельности. Кроме того, злоумышленники гарантировали клиентам завышенные проценты по вкладам, выплату страховок в случае банкротства и ликвидации юридического лица.

Преступникам удалось похитить более 1,5 млрд рублей более чем у 2 тыс. человек. Их деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю и регионального МВД.

Против 33-летней местной жительницы возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Она заключила досудебное соглашение и рассказала о сообщниках. Женщина находится под домашним арестом, ей грозит до 20 лет лишения свободы, однако из-за соглашения срок сократят наполовину.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против нее и материалы дела направили в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.