В мэрии Краснодара появилось еще одно ведомство. Его возглавил уволенный осенью вице-мэр города

На заседании городской думы Краснодара 17 декабря депутаты одобрили изменение структуры администрации краевой столицы. Департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами разделили на два отдельных ведомства — департамент внутренней политики (ДВП) и управление общественной безопасности и правопорядка.

«По сути, департамент уже давно занимался не только связями с общественностью, но именно вопросами внутренней политики во всем ее многообразии — от работы с жителями до взаимодействия с партиями, национальными общинами и религиозными объединениями. Теперь ДВП города сможет сосредоточиться на этой работе, которая должна выйти на новый качественный уровень», — объяснил в своем телеграм-канале вице-мэр Краснодара Антон Смертин.

Управление общественной безопасности и правопорядка возглавил бывший вице-мэр Краснодара Виталий Косенко. Ведомство будет заниматься профилактикой терроризма и правонарушений, вопросами общественной безопасности, а также контролировать соблюдение актиковидных мер.

Кто такой Виталий Косенко

Виталий Косенко родился в Краснодаре в 1969 году, кандидат психологических наук. 20 лет служил в рядах Вооруженных сил России. В 2018 году стал заместителем главы Краснодара, а в августе 2019-го его повысили до должности первого вице-мэра.

В 2020 году Косенко руководил Краснодаром, когда глава города Евгений Первышов ушел в длительный отпуск из-за предстоящих выборов в гордуму. Вернувшись из отпуска, Первышов уволил Косенко.