Первышов отправил в отставку двух вице-мэров Краснодара и еще шестерых чиновников

Краснодарский край

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21 сентября на планерке в администрации Краснодара сообщили о массовых увольнениях

Напомним, в конце июля мэр Краснодара Евгений Первышов ушел в отпуск из-за предстоящих выборов в городскую думу. Это было связано с тем, что политик решил баллотироваться в депутаты по партийным спискам от «Единой России». После окончания выборов Первышов отказался от мандата и вернулся к обязанностям главы города. В течение отпуска Первышова замещал его первый заместитель Виталий Косенко.

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21 сентября Первышов провел еженедельную планерку и сообщил на ней о ряде увольнений в администрации. Свое решение он объяснил тем, что после выборов значительно обновился состав гордумы (на 42%):

«Мы видим со стороны краснодарцев запрос на обновление команды, которая занимается развитием города. Запрос на новые подходы к взаимодействию власти и общества», — уточнил Первышов в своем телеграме.

В итоге от должностей освободили:

  • первого заместителя главы Краснодара Виталия Косенко;
  • заместителя о вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта Алексея Удовенко;
  • начальника управления по физической культуре и спорту Анатолия Мирошникова;
  • заместителя главы Прикубанского округа Романа Бигоцкого;
  • главу Западного округа Александра Кучмина;
  • заместителя главы Западного округа Валерия Зубенко;
  • главу поселка Березового Валерия Золотоверха;
  • главу станицы Елизаветинской Вангелия Политиди.
Евгений Первышов Кадровые перестановки Краснодар Чиновники

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