Первышов отправил в отставку двух вице-мэров Краснодара и еще шестерых чиновников

21 сентября на планерке в администрации Краснодара сообщили о массовых увольнениях

Напомним, в конце июля мэр Краснодара Евгений Первышов ушел в отпуск из-за предстоящих выборов в городскую думу. Это было связано с тем, что политик решил баллотироваться в депутаты по партийным спискам от «Единой России». После окончания выборов Первышов отказался от мандата и вернулся к обязанностям главы города. В течение отпуска Первышова замещал его первый заместитель Виталий Косенко.

21 сентября Первышов провел еженедельную планерку и сообщил на ней о ряде увольнений в администрации. Свое решение он объяснил тем, что после выборов значительно обновился состав гордумы (на 42%):

«Мы видим со стороны краснодарцев запрос на обновление команды, которая занимается развитием города. Запрос на новые подходы к взаимодействию власти и общества», — уточнил Первышов в своем телеграме.

В итоге от должностей освободили: