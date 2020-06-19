В мэрии Краснодара появился департамент информационной политики, его возглавит журналист Антон Смертин

В Краснодаре 18 июня появился новый департамент. Во главе с Антоном Смертиным он будет заниматься информационной политикой города

18 июня в мэрии Краснодара произошли некоторые изменения. Глава краевого центра Евгений Первышов принял решение преобразовать информационно-аналитическое управление администрации в департамент информационной политики. Возглавит его Антон Смертин, бывший редактор «РБК на юге России и Северном Кавказе».

Ранее управление под руководством Павла Тычинкина предоставляло и распространяло информацию о деятельности главы города и мэрии, а также о происходящих в городе событиях.

19 июня Антор Смертин рассказал порталу Юга.ру, чем будет заниматься новый департамент:

«Название департамента отражает стоящие перед ним задачи: в городе должна быть полноценная информационная политика, которая касается не работы администрации, а жизни всего города и всех горожан».

Также на заседании гордумы приняли еще ряд назначений. Директором департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Краснодара стал Георгий Пронькин, который до этого занимал должность начальника управления по делам молодежи. А вместо него назначили Елену Золотову, которая ранее руководила газетой «Кубанские новости» и возглавляла МТРК «Краснодар».