В мэрии Краснодара появился департамент информационной политики, его возглавит журналист Антон Смертин
В Краснодаре 18 июня появился новый департамент. Во главе с Антоном Смертиным он будет заниматься информационной политикой города
18 июня в мэрии Краснодара произошли некоторые изменения. Глава краевого центра Евгений Первышов принял решение преобразовать информационно-аналитическое управление администрации в департамент информационной политики. Возглавит его Антон Смертин, бывший редактор «РБК на юге России и Северном Кавказе».
Ранее управление под руководством Павла Тычинкина предоставляло и распространяло информацию о деятельности главы города и мэрии, а также о происходящих в городе событиях.
19 июня Антор Смертин рассказал порталу Юга.ру, чем будет заниматься новый департамент:
«Название департамента отражает стоящие перед ним задачи: в городе должна быть полноценная информационная политика, которая касается не работы администрации, а жизни всего города и всех горожан».
Также на заседании гордумы приняли еще ряд назначений. Директором департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами Краснодара стал Георгий Пронькин, который до этого занимал должность начальника управления по делам молодежи. А вместо него назначили Елену Золотову, которая ранее руководила газетой «Кубанские новости» и возглавляла МТРК «Краснодар».
Кто такой Антон Смертин
Родился 11 февраля 1977 года в Краснодаре. Окончил факультет востоковедения краснодарского Института экономики, права и естественных специальностей (ИнЭП), аспирант кафедры философии КубГУ.
С 2002 года на протяжении 14 лет был главным редактором портала Юга.ру. В 2016 году перешел на аналогичную должность в «РБК Краснодар» и «РБК Ростов». С 2019 года был руководителем объединенной редакции «РБК на Юге России и Северном Кавказе».
В начале 2020 года Смертин вошел в общественно-политическую группу «Команда Краснодара», которая планирует участвовать в предстоящих выборах в городскую думу Краснодара седьмого созыва. Помимо него в команду вошли помощник мэра Краснодара и главный редактор «Краснодарских известий» Владимир Вербицкий, гендиректор сети «Высшая лига» Алексей Пшеничный, участник движения «Помоги городу» Владислав Амерханов, заместитель председателя Общественной палаты Краснодара Игорь Коломийцев, бывший руководитель краснодарского штаба Алексея Навального, общественник и урбанист Мирослав Валькович и журналистка Мария Киреева.