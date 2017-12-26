Мэр Краснодара ввел две новые должности своих заместителей

В администрации Краснодара появились должности двух новых заместителей главы города

Таким образом, один из новых заместителей займется вопросами строительства, содержания улично-дорожной сети и дорожным движением.

«В первую очередь это касается вопросов, связанных со строительством и содержанием дорог, организацией дорожного движения, развитием общественного транспорта. До сих пор функции были распределены между разными департаментами и разными заместителями. Теперь мы их сконцентрируем в одном департаменте и под управлением одного человека», — резюмировал Первышов.

Глава краевого центра объяснил, что такая мера необходима для повышения эффективности работы администрации после сокращения штата в прошлом году.

Кроме того, на заседании решили передать полномочия по строительству и ремонту дорог от городского департамента строительства к департаменту транспорта и организации дорожного движения, который теперь будет называться департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

К 1 февраля 2018 года будет представлен и согласован кандидат на должность замглавы города, тогда же будет введена новая структура.

Вторую новую ставку заместителя мэра займет Виталий Косенко. С 9 января 2018 года он возглавит блок внутренней политики, который тогда же начнет работать. Косенко будет курировать департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, управление кадровой политики и муниципальной службы, информационно-аналитическое управление.

Помимо этого 9 января 2018 года сформируют правовой департамент, который будет курировать первый заместитель главы краевого центра Сергей Васин.

Виталий Косенко с 1 июня 2017 года руководит городским департаментом по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих, передает пресс-служба городской администрации.

С 1990 по 2009 год служил в Вооруженных силах РФ, с 2009 по 2010 год занимал пост замначальника управления, главы отдела управления по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации Краснодара. С июня 2010-го возглавлял управление по взаимодействию с правоохранительными органами городской администрации.