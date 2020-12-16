Мэрию Краснодара оштрафовали за невыполнение решения суда, который обязал вернуть маршрут № 183А

В декабре Арбитражный суд Кубани оштрафовал департамент транспорта администрации Краснодара за то, что он не выполнил решение суда о восстановлении прав частного перевозчика

Как писали Юга.ру, в июне 2019 года мэрия Краснодара заявила об отмене маршруток № 183А (поселок Березовый — улица Восточная, станица Елизаветинская) и изменении схемы движения маршрутов № 121А (поселок «Вишневый сад» — хутор Черников) и № 4 (микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» на Западном обходе). В администрации объясняли, что такое решение вызвано необходимостью убрать дублирующие маршруты и пути следования, которыми почти никто не пользуется. В августе жители Елизаветинской вышли на стихийный протест, а затем перевозчик ООО «СВП» через суд оспорил решение мэрии по всем трем маршрутам. Власти города подали апелляцию, после чего 30 декабря 2019 года суд признал требования мэрии законными. Из-за этого 31 декабря маршрутка № 183А перестала ходить, а две другие изменили пути следования.

Перевозчик подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в котором сообщил о значительном материальном ущербе из-за прекращения поездок по маршрутам. После этого решение предыдущей инстанции, на которой признали требования мэрии законными, отменили. А в сентябре 2020 года «СВП» заявил в Арбитражный суд края о том, что ответчик не исполняет решение суда, и предложил оштрафовать департамент транспорта на 100 тыс. рублей и директора департамента Владимира Архипова на 30 тыс. рублей. Позже требования уточнили: вместо Архипова потребовали наложить штраф в 30 тыс. рублей на его заместителя Галину Шешину.

Читайте также: В начале 2020 года Архипов ушел в неоплачиваемый отпуск во время проверки в департаменте транспорта по делу о взятке