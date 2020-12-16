Мэрию Краснодара оштрафовали за невыполнение решения суда, который обязал вернуть маршрут № 183А
В декабре Арбитражный суд Кубани оштрафовал департамент транспорта администрации Краснодара за то, что он не выполнил решение суда о восстановлении прав частного перевозчика
Как писали Юга.ру, в июне 2019 года мэрия Краснодара заявила об отмене маршруток № 183А (поселок Березовый — улица Восточная, станица Елизаветинская) и изменении схемы движения маршрутов № 121А (поселок «Вишневый сад» — хутор Черников) и № 4 (микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» на Западном обходе). В администрации объясняли, что такое решение вызвано необходимостью убрать дублирующие маршруты и пути следования, которыми почти никто не пользуется.
В августе жители Елизаветинской вышли на стихийный протест, а затем перевозчик ООО «СВП» через суд оспорил решение мэрии по всем трем маршрутам. Власти города подали апелляцию, после чего 30 декабря 2019 года суд признал требования мэрии законными. Из-за этого 31 декабря маршрутка № 183А перестала ходить, а две другие изменили пути следования.
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Перевозчик подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в котором сообщил о значительном материальном ущербе из-за прекращения поездок по маршрутам. После этого решение предыдущей инстанции, на которой признали требования мэрии законными, отменили.
А в сентябре 2020 года «СВП» заявил в Арбитражный суд края о том, что ответчик не исполняет решение суда, и предложил оштрафовать департамент транспорта на 100 тыс. рублей и директора департамента Владимира Архипова на 30 тыс. рублей. Позже требования уточнили: вместо Архипова потребовали наложить штраф в 30 тыс. рублей на его заместителя Галину Шешину.
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16 декабря во «Вконтакте» общественной организации «Транспортная инициатива» рассказали, что суд согласился с тем, что департамент транспорта мэрии не выполнил решение предыдущей инстанции и не восстановил права «СВП» на дальнейшее обслуживание маршрутов. За это департамент оштрафовали на 10 тыс. рублей, при этом в удовлетворении других требований истцу отказали.
В распоряжении портала Юга.ру оказалось определение Арбитражного суда. Суд установил, что вместо восстановления положения компании администрация города 25 июня 2020 года известила на своем сайте о возможности получить свидетельство о перевозке на маршрутах № 121А и № 4 без проведения открытого конкурса. Как утверждает «Транспортная инициатива», по маршруту № 4 это свидетельство было выдано МУП «КТТУ».
Также нарушением прав «СВП», по мнения суда, стало и то, что через день мэрия все-таки решила провести открытый конкурс по этим двум маршрутам.
Руководитель общественной организации Марина Репещук сообщила порталу Юга.ру 16 декабря, что сейчас суд рассматривает иск перевозчика по поводу того, что он полгода не мог работать на маршрутах. ООО «СВП» оценило свой ущерб в 20 млн рублей.
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