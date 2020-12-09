В Краснодаре продлят автобусный маршрут № 7

Власти Краснодара 9 декабря заявили, что автобус № 7 будет ходить до поселка Демьяна Бедного

Маршрут автобуса № 7 изменится с 12 декабря — теперь транспорт будет ездить от аэропорта до поселка Демьяна Бедного.

С улицы Ярославской автобусы будут поворачивать на Грибоедова и далее ехать по улицам Дзержинского, Кореновской до Лиговского 1-го проезда — в прямом и обратном направлениях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что маршрут продлили по просьбе жителей.

Напомним, с 5 декабря власти Краснодара продлили маршрут автобуса № 1 до поселка Российского.