В Краснодаре продлят автобусный маршрут № 7
Власти Краснодара 9 декабря заявили, что автобус № 7 будет ходить до поселка Демьяна Бедного
Маршрут автобуса № 7 изменится с 12 декабря — теперь транспорт будет ездить от аэропорта до поселка Демьяна Бедного.
С улицы Ярославской автобусы будут поворачивать на Грибоедова и далее ехать по улицам Дзержинского, Кореновской до Лиговского 1-го проезда — в прямом и обратном направлениях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что маршрут продлили по просьбе жителей.
Напомним, с 5 декабря власти Краснодара продлили маршрут автобуса № 1 до поселка Российского.
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