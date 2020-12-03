В Краснодаре продлят маршрут автобуса № 1 до поселка Российского

Краснодарский край

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С 5 декабря изменят схему движения одного из городских автобусов в Краснодаре

Изменения в движении автобуса № 1 «Автовокзал Южный — Мегацентр «Красная Площадь» внесли по просьбам жителей поселка. Дело в том, что они обслуживаются в поликлинике № 13, однако учреждение находится на Ростовском шоссе, с которым нет прямого сообщения.

Теперь автобусы будут следовать от остановки «Красная Площадь» с выездом через транспортную развязку на Ростовское Шоссе и далее по улицам Пригородной, Российской, Тепличной, Тверской, 2-й Тверской до улицы Комарова в поселке Российском. Маршрут также изменит название на «Автовокзал Южный — Мегацентр «Красная Площадь» — улица Комарова».

Автобус начнет ходить по новой схеме с 5 декабря. Для сохранения интервала в 5-7 минут планируют добавить четыре автобуса. Таким образом, в рабочие дни по маршруту будут курсировать 24 автобуса, сообщили в пресс-службе мэрии 3 декабря.

Краснодар Общественный транспорт

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