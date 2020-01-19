Глава департамента транспорта и начальник ГИБДД по Краснодару попали под подозрение по делу о взятках — «РБК Краснодар»

Краснодарский край

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По делу о взятках в УГИБДД по Краснодару обыски прошли у начальника управления Артура Иванова и в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, глава которого Владимир Архипов ушел в длительный отпуск

Уголовное дело по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством) возбудили в январе. По нему уже арестовали старшего инспектора отдела ГИБДД УМВД по Краснодару.

По данным следствия, в июле старший инспектор Сероб Караджян вместе с коллегами вымогал взятку у гендиректора предприятия по производству и электромонтажным работам — ООО «Энергоресурс», угрожая привлечением к административной ответственности. Директор фирмы испугался угроз и перевел на карту инспектора 40 тыс. рублей. 

Следователи, полицейские и сотрудники ФСБ 15 января обыскали дома инспектора, его родственников и коллег. Там изъяли более 1,5 млн рублей, множество ювелирных изделий и дорогие часы. А в ходе обыска отдела ГИБДД, где работали подозреваемые, в одном из кабинетов обнаружили 1 млн рублей.

По информации «РБК Краснодар», следственные действия проводятся также в отношении начальника отдела ГИБДД УМВД по Краснодару Артура Иванова. Обыск у него провели сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Краснодарском краю совместно с краевым УФСБ.

В правоохранительных органах считают, Караджян и его сообщники регулярно получали взятки от предпринимателей за выдачу разрешений на производство строительных работ, а также за увод предпринимателей от ответственности за выполнение этих видов работ без оформления разрешения. При этом часть взяток они отдавали своему начальнику Иванову.

Кроме того, проверка прошла в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. На время следствия глава департамента Владимир Архипов ушел в неоплачиваемый отпуск, сообщил изданию вице-мэр Артем Доронин.

«По полученной информации, глава департамента Владимир Архипов мог знать о действиях сотрудников ГИБДД, однако не доложил об этом руководству и в правоохранительные органы. На время разбирательства он находится в трехмесячном неоплачиваемом отпуске», — сказал Доронин.

Он добавил, что мэрия окажет полное содействие следствию.

Артур Иванов руководит краснодарским ОГИБДД с 2018 года. Владимир Архипов возглавил департамент в феврале 2018 года.

Взятка ГИБДД Коррупция Краснодар Полиция

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